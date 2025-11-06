Mysterieuze bommeldingen in VS: wat was er aan de hand?

Een bewogen dag in de Amerikaanse luchtvaart. Twee vluchten, van United en Delta, kregen op dezelfde dag te maken met een bommelding. Het vliegverkeer op de luchthavens van Washington en New York LaGuardia lag daardoor een poosje stil.

United-vlucht

Rond 11:30 uur ontving de verkeerstoren op Reagan Washington Airport een bommelding bedoeld voor vlucht UA512 van United Airlines. Het toestel, een Boeing 737 MAX 8, was rond acht uur ’s ochtends vertrokken vanaf Houston in Texas. Toen het zo’n tweeënhalf uur later landde, ontvingen de vliegers een bericht van de luchtverkeersleiding: ‘Het spijt ons, we moeten je weer omdraaien. We hebben een nog onbevestigde bommelding gekregen over jullie vlucht, jullie moeten weg van het vliegveld.’ Later zei een luchtverkeersleider op de frequentie dat er volgens de melding een bom had moeten ontploffen toen de Boeing landde. Dat is niet gebeurd, en alle 95 passagiers en bemanningsleden bleven ongedeerd.

Door de bommelding lag het vliegverkeer op Reagan Washington enige tijd stil, tot alle passagiers van vlucht UA512 van boord waren gehaald en de FBI het vliegtuig veilig verklaarde. Het vliegverkeer startte rond 13:00 uur weer op, zo meldt Reuters. Ongeveer 120 vluchten liepen vertraging op door het incident. De bommelding bleek uiteindelijk te komen van een onbekende beller die een half miljoen dollar in cryptomunten eiste.

Op beelden is te zien hoe het vliegtuig van United geïsoleerd staat en wordt omgeven door hulptroepen.

Enkele uren later ging het in de Verenigde Staten weer mis. Ditmaal ontving een Airbus A321 van Delta Air Lines een bommelding. Dat gebeurde op vliegveld LaGuardia in New York. Het vliegtuig was gereed om rond acht uur ’s avonds te vertrekken in de richting van Minneapolis, toen de crew vlak voor de takeoff alarm sloeg. Het vliegtuig werd weggesleept van de terminal en alle passagiers moesten het toestel verlaten. Zo’n twee uur later werd de Airbus weer vrijgegeven. Uit data van Flightradar24 blijkt dat vlucht DL2313 zo’n twaalf uur later alsnog koers zette naar Minneapolis. Het is niet bekend van wie de dreiging tegen Delta uitging en wat het motief was.

Incident op LaGuardia

Nog niet zo lang geleden ging het voor Delta Airlines ook al mis op LaGuardia Airport. Twee CRJ900-toestellen raakten daar met elkaar in botsing toen beide machines aan het taxiën waren. Niemand raakte daarbij gewond, maar de vliegtuigen liepen wel flinke schade op.