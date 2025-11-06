Turkish Airlines verzekert cruciale vlootuitbreiding

Turkish Airlines heeft een deal gesloten met de Amerikaanse motorfabrikant General Electric voor haar Boeing 787 Dreamliner-order. Daarmee verzekert de airline zich van een cruciale vlootuitbreiding.

Eind september wist de Amerikaanse president Donald Trump een gigantische order voor Boeing in de wacht te slepen. Turkish Airlines maakte bekend tot wel 75 Boeing 787 Dreamliners en honderdvijftig 737 MAX-vliegtuigen te kopen. Hoewel het laatste deel van de bestelling nog altijd onzeker is, heeft de Turkse maatschappij nu een deal gesloten voor motoren.

Turkish Airlines sluit een overeenkomst met GE Aerospace waarbij het Amerikaanse bedrijf verantwoordelijk is voor het leveren van de motoren, reservemotoren / -onderdelen en het onderhoud van de machines. Onder de vleugels van de 787 Dreamliners van Turkish Airlines hangen de GEnX-1B-motoren. Concurrent Rolls-Royce heeft het steeds vaker nakijken met zijn Trent 1000’s.

Onzeker

Hoewel de Dreamliner-helft van de order inmiddels vaststaat, blijft het 737 MAX-gedeelte nog altijd onzeker. Volgens persbureau Reuters benadrukte topman Ahmet Bolat dat de gesprekken met Boeing en motorfabrikant CFM International nog niet het gewenste resultaat opleveren. Turkish Airlines dreigt daarom alsnog over te stappen naar concurrent Airbus.

De kern van het probleem is de kosten en de voorwaarden rond de exclusieve LEAP-motoren voor de 737 MAX. Turkish Airlines dringt aan op langlopende onderhoudscontracten met vaste prijsafspraken, zogenoemde power-by-the-hour-modellen. CFM zou daar vooralsnog huiverig tegenover staan. Beide partijen gaan binnenkort opnieuw met elkaar om tafel over de kwestie.

Desondanks lijkt de overstap naar Airbus een loos dreigement. De motoren van CFM hangen ook onder de vleugels van de A320neo-familie en concurreren met Pratt & Whitney. De laatstgenoemde komt tegenwoordig echter vooral in het nieuws vanwege defecten aan de motoren. Vele maatschappijen zetten toestellen aan de grond als gevolg van de problemen.