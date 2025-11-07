Airlines gaan mee met de tijd, KLM blijft achter

Steeds meer luchtvaartmaatschappijen zijn aan het investeren om de passagierservaring te verbeteren en bieden gratis Startlink WiFi aan op hun vluchten. Ook Air France biedt deze service aan, maar KLM blijft achter.

Air France maakte vorig jaar bekend vanaf 2025 gratis ‘ultra high speed’ WiFi aan te bieden tijdens haar vluchten. De voorziening van Starlink wordt gratis beschikbaar gesteld aan reizigers in alle reisklassen. Sinds kort volgen diverse andere luchtvaartmaatschappijen dit voorbeeld. Iberia, British Airways en Saudi Airlines lieten ook weten hun passagiers gratis Starlink WiFi aan te bieden.

Air France en British Airways investeren miljarden

Air France breidt zijn gratis wifi-diensten aan boord verder uit, met als doel dat tegen het einde van 2025 ongeveer een derde van de vloot is uitgerust met Starlink-verbindingen, en tegen het einde van 2026 alle vliegtuigen deze technologie zullen hebben. De service is gratis voor passagiers en maakt het mogelijk om tijdens de vlucht te streamen, berichten te versturen en live evenementen te volgen. Deze stap is onderdeel van een bredere investering van één miljard euro in de passagierservaring, inclusief verbeteringen aan cabines, lounges, maaltijden en in-flight entertainment.

Naast Air France is ook British Airways bezig met een grote transitie gericht op de passagierservaring. British Airways kondigde aan dat zij vanaf 2026 gratis Starlink WiFi zullen aanbieden. Deze stap maakt deel uit van een investering van 7,9 miljard euro, waarmee de airline niet alleen supersnelle internetverbindingen aan boord mogelijk maakt, maar ook lounges verbetert en de cabines ingrijpend moderniseert. Met deze investering wil British Airways de reiservaring aanzienlijk verbeteren en zich onderscheiden in een concurrerende markt waarin comfort, connectiviteit en service steeds belangrijker worden.

Betalen voor WiFi bij KLM

Air France en British Airways bieden gratis WiFi aan, terwijl KLM kiest voor betaalde wifi-pakketten, van eenvoudige surfpasses tot volledige streamingopties. De prijzen variëren per vlucht en vliegtuigtype, van acht euro tot dertig euro. Flying Blue-leden kunnen wel beperkt berichten versturen zonder extra kosten, maar voor uitgebreider internetgebruik is een wifi-pas noodzakelijk. Door flinke bezuinigingen lijkt KLM steeds verder achter te raken op innovaties. Onlangs rapporteerde de KLM Group tegenvallende financiële cijfers, waardoor de focus van de airline vooral op kostenbesparing ligt. Deze financiële druk remt nieuwe investeringen, waardoor KLM achterblijft bij concurrenten die juist inzetten op moderne technologieën zoals gratis wifi aan boord en verbeterde passagierservaringen. KLM-cijfers zien er zorgelijk uit

‘Mag ik verbinden met de hotspot van de piloot?’

Een Britse reiziger uitte zijn frustratie nadat hij tijdens een Ryanair-vlucht ontdekte dat er geen WiFi beschikbaar was. Hij en zijn vriend hadden verwacht verbonden te kunnen blijven tijdens de vlucht naar Alicante. Het voorval werd gefilmd en gedeeld op social media, waarbij de man aan een stewardess vroeg waarom de internetverbinding niet werkte. Toen zij uitlegde dat Ryanair helemaal geen wifi aan boord biedt, vroeg hij zelfs of hij misschien de hotspot van de piloot kon gebruiken om online te gaan. Het leidde tot veel reacties op social media.