Piloot bewusteloos tijdens de landing

Een piloot van Ryanair raakte bewusteloos tijdens de landing, waarna de Captain het toestel zelfstandig aan de grond zette. De First Officer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Piloot bewusteloos

Het incident vond plaats op Cluj-Napoca Airport. Een Boeing 737-800, vluchtnummer FR-2682, van Ryanair maakte de laatste bocht voor de landing op baan 25 toen de captain een PAN PAN-oproep deed. Over de radio klonk: ‘The first officer is feeling unwell. At the moment PAN, stand-by for MAYDAY.‘ De captain meldde dat zijn first officer, een 31-jarige vrouw, volledig onwel was geworden. Nadat de toren toestemming gaf om te landen, wijzigde de captain de oproep naar MAYDAY.

Vertraging van drie uur

Het toestel landde veilig op baan 25 en kwam daar tot stilstand, waar hulpdiensten al klaarstonden. De first officer werd direct naar het ziekenhuis gebracht. Ongeveer vijftig minuten na de landing werd het vliegtuig weggesleept naar het platform. Een vervangende Boeing 737-800, werd naar de luchthaven gestuurd om de terugvlucht uit te voeren, met een vertraging van ongeveer drie uur. Het betrokken toestel bleef zo’n zeventien uur aan de grond voordat het doorvloog naar Boekarest Otopeni.

Discussie rondom één piloot in de cockpit

Dit incident bracht de discussie rondom plannen voor slechts één piloot in de cockpit weer naar boven. Luchtvaartmaatschappijen en fabrikanten onderzoeken al jaren de mogelijkheid van zogenaamde reduced-crew operations om kosten te besparen en het toenemende tekort aan piloten op te vangen. Daarbij zou een deel van de vlucht door één piloot worden uitgevoerd, ondersteund door geavanceerde automatisering en grondondersteuning. De EASA besloot in 2024 om de plannen voorlopig stop te zetten, mede vanwege zorgen over veiligheid, regelgeving en publieke acceptatie. Toch blijft de discussie leven, zeker nu automatisering steeds verder wordt geïntegreerd in de luchtvaart.