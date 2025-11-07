‘Potentiële spionage’ boven Nederlandse vliegbasis

Na eerdere meldingen van onbekende drones boven een Belgische basis, is het nu ook raak in Nederland. Boven vliegbasis Gilze-Rijen werd een drone waargenomen, waarop de luchtverkeersleiding melding maakte van mogelijke spionageactiviteiten.

Op woensdag 5 november vloog enkele minuten een drone boven de vliegbasis. Na de melding van de luchtverkeersleiding kwam de marechaussee ter plaatse voor onderzoek.

Drone niet gevonden

Toen de marechaussee aankwam, troffen ze niets aan. ‘De drone heeft een aantal minuten boven de basis gevlogen. Toen hebben de luchtverkeersleiders er zicht op gehouden’, zegt een woordvoerder van de marechaussee aan NU.nl. ‘We hebben geprobeerd de route te achterhalen, maar dat heeft uiteindelijk niet tot resultaat geleid.’

Belgische veiligheidsraad bijeen

In steeds meer West-Europese landen duiken de laatste tijd meldingen op boven militaire locaties. Dat roept vragen op over mogelijke Russische inmenging, al is sluitend bewijs daarvoor lastig te leveren. De verdachte drones worden in België al dagen achter elkaar boven de militaire vliegbasis Kleine-Brogel gespot, waar ook kernwapens liggen. Daarom kwam op 6 november de Nationale Veiligheidsraad van België bijeen. De regering neemt de incidenten zeer serieus. Defensieminister Theo Francken zei eerder al dat er ‘iets groters’ aan de hand was. Afgelopen nacht drie meldingen van drones boven Kleine Brogel, groter type op grotere hoogte. Geen gewone overvlucht maar duidelijke opdracht met Kleine Brogel als onderwerp.



Dronegunjammer afgevuurd, bleek niet effectief (afstand? radiofrequentie?). Politieheli en -combi’s…— Theo Francken (@FranckenTheo) November 2, 2025

Geen sprake van spionage

De marechaussee vermoedt vooralsnog niet dat er sprake is van spionage. Volgens een woordvoerder zijn er weinig overeenkomsten met de situatie over de grens. ‘In België ging het om grotere drones, die in formatie vlogen. Maar omdat de drone is gezien boven een militaire basis, is de situatie natuurlijk wel verdacht,’ aldus de woordvoerder. In dit geval zou het net zo goed een hobbyist kunnen zijn die een strafbaar feit begaat.

Oorlog tegen drones

Overheden in Europa worstelen steeds vaker met drones boven strategische locaties. In België mislukten eerdere pogingen om drones boven vliegbasis Kleine-Brogel uit de lucht te halen, ondanks inzet van een politiehelikopter en een ‘dronejammer’. ‘Wij moeten ze uit de lucht schieten, maar dat wordt niet makkelijk,’ zei minister van Defensie Theo Francken, die pleit voor een investering van een half miljard euro in anti-dronewapens.