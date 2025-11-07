Russische vliegtuigen op bezoek in Zuid-Amerika

Bommenwerpers, straaljagers en luchtdoelraketten. De spanningen tussen de Verenigde Staten en Venezuela lopen als maar op. In de regio laten beide landen hun spierballen zien, en dat ook in de lucht.

Het is onrustig in de achtertuin van de ABC-eilanden. De oplopende spanningen rond Venezuela spelen zich vooral af in het luchtruim. Grote Amerikaanse bommenwerpers voeren inmiddels vluchten uit vlakbij het Venezolaanse luchtruim en Rusland stuurt met grote transportvliegtuigen nieuwe luchtverdedigingssystemen naar Caracas.

Bommenwerpers en raketten

Eind oktober voerden B-1B Lancer-bommenwerpers een vlucht uit op minder dan honderd kilometer van de Venezolaanse kust. De toestellen waren in Venezuela duidelijk zichtbaar op de radar en het kan niet anders uitgelegd worden als een duidelijk signaal van de Amerikanen. Eerder vlogen ook al B-52-bommenwerpers en F-35-straaljagers in de regio. Officieel deden zij dat voor trainings- en antidrugsoperaties. Meerdere geopolitieke analisten stellen echter dat zij dat vooral deden om de Venezolaanse luchtverdediging te testen en in kaart te brengen.

Caracas laat deze acties niet onbeantwoord en schakelt de hulp van Rusland in. Volgens Russische bronnen heeft Moskou zowel het korteafstandssysteem Pantsir-S1 als het middellangeafstandssysteem Buk-M2E per Il-76-transportvliegtuig aan Venezuela geleverd. De Pantsir-S1 is bedoeld om laagvliegende doelen zoals drones en kruisraketten neer te halen, terwijl de Buk-M2E luchtdoelen tot op middelgrote afstand kan bestrijken. Deze systemen vullen de al aanwezige S-300VM-installaties aan. Door het nieuwe wapentuig uit Rusland beschikt Venezuela nu over een gelaagde luchtverdediging.

Met geavanceerde Russische raketsystemen aan de ene kant en Amerikaanse strategische bommenwerpers aan de andere wordt het steeds spannender in het luchtruim van het Caribisch gebied.