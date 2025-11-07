Straks Zweedse straaljagers uit Canada?

Oekraïne heeft straaljagers nodig, en veel. Om in die vraag te voorzien gaat de Zweedse vliegtuigbouwer Saab mogelijk de Gripen maken in Canada.

De Zweedse vliegtuigbouwer Saab onderzoekt de mogelijkheid om Gripen-gevechtsvliegtuigen in Canada te assembleren. Dat meldt CEO Micael Johansson, die aangeeft dat de interesse van Oekraïne in meer dan honderd toestellen de benodigde productiecapaciteit zou verdubbelen. Volgens de Financial Times en Reuters bekijkt Saab uitbreidingsopties in Canada of elders in Europa.

Verdere samenwerking

De Canadese minister van Industrie Mélanie Joly bevestigde dat Ottawa gesprekken voert met Saab over nauwere samenwerking, onder meer rond de GlobalEye-verkenningsvliegtuigen, ontwikkeld door Saab en Bombardier. ‘We staan open voor meer buitenlandse investeringen en delen met Zweden dezelfde visie op de veiligheid van Europa en steun aan Oekraïne’, aldus Joly. Volgens Simon Carroll, president van Saab Canada, wil het bedrijf zijn aanwezigheid in Canada verder uitbouwen, lokale assemblage van de GlobalEye vergroten en export versterken. Saab stelde eerder voor om Gripens in Canada te bouwen als vervanger van de CF-18, maar verloor de aanbesteding aan Lockheed Martin’s F-35.

F-35’s en ook Gripens?

Zweden en Oekraïne tekenden recent een intentieverklaring voor de levering van maximaal 150 Gripens, al is nog geen contract gesloten. Oekraïne streeft naar een vloot van ongeveer 250 toestellen, waaronder F-16’s, Gripens en Rafales. Intussen heroverweegt Canada zijn geplande aankoop van 88 F-35’s. Minister Joly zei dat een gemengde vloot, met mogelijk ook de Gripen, wordt onderzocht. Amerikaanse diplomaten waarschuwen echter dat twee typen gevechtsvliegtuigen onderhouden ‘buitengewoon kostbaar’ zou zijn.