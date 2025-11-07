Wizz Air maakt eerdere plannen met Airbus definitief

De Hongaarse budgetmaatschappij Wizz Air heeft recent aangekondigd dat de levering van Airbus-toestellen wordt uitgesteld en verminderd. Hiermee zijn de eerdere plannen definitief.

Kantelpunt voor Wizz Air

Wizz Air, dat jarenlang bekendstond om zijn agressieve uitbreiding, stelt de levering van 88 Airbus-totestellen uit tot 2033, drie jaar later dan oorspronkelijk gepland. Daarnaast worden langeafstandsvliegtuigen herzien: 36 bestellingen voor de A321XLR worden omgezet naar kleinere A321neo-modellen met een korter bereik, waardoor het totaal aantal A321XLR’s daalt van 47 naar 11.

Tegenvallende resultaten

Dit besluit is een duidelijke reactie op financiële druk en operationele uitdagingen. Het afgelopen jaar kampte Wizz Air met aanzienlijke financiële tegenslagen, mede veroorzaakt door defecten aan de Pratt & Whitney-motoren van hun Airbus-vloot. In totaal had Wizz Air 41 vliegtuigen aan de grond staan vanwege motorproblemen. De tegenvallende prestaties op markten zoals Abu Dhabi en Wenen spelen ook een rol in de financiële tegenslagen. Door kleinere vliegtuigen in te zetten, kan Wizz Air de stoelcapaciteit beter afstemmen op de vraag en de kosten onder controle houden. Het totale orderboek blijft met 273 toestellen ongewijzigd, en de maatschappij verwacht tegen 2029 volledig over te schakelen op de zuinige neo-generatie vliegtuigen. Het herzien van het leveringsschema geeft het bedrijf de flexibiliteit om een duurzamere en winstgevendere groeicurve te realiseren.

Eerdere gesprekken nu definitief