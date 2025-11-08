Koud record voor Airbus in Antarctica

Hi Fly, de Portugese chartermaatschappij, landde voor het vijfde jaar op rij met een Airbus A340 op Antarctica. Dat gebeurde dit jaar voor het eerst niet met een A340-300, maar met het grotere 600-type.

Het toestel, registratie G-ELCN, begon haar reis op 3 november in Bournemouth, Engeland. Dit is de homebase van European Cargo, een maatschappij die is opgericht tijdens de coronapandemie om medische goederen te vervoeren.

Chartermaatschappij Hi Fly voerde de vlucht uit voor European Cargo. De missie naar Antarctica startte met een vlucht naar Kaapstad. Hier kwam het vliegtuig na 11 uur en 52 minuten aan. Op 5 november vervolgde het haar reis naar Queen Maud Land op de zuidpool. Volgens data van Flightradar24 landde het rond het middaguur, na een vluchtduur van ongeveer vijf uur en tien minuten, op Wolf’s Fang runway.

Extra bijzonder: het vliegtuig moest zich in Kaapstad al volledig voorbereiden op de terugvlucht. Daarom nam de bemanning 81 ton aan kerosine mee, genoeg om heen en weer te vliegen. Bijtanken is op Wolf’s Fang namelijk niet mogelijk. Na een omdraai van een uur en drie kwartier vloog het toestel in vijf uur terug naar Kaapstad.

De reis was een samenwerking tussen European Cargo, Hi Fly en de Britse tour operator White Desert Antarctica. De machine bracht spullen voor onderzoek naar Wolf’s Fang, bedoeld voor de verschillende onderzoeksstations op de zuidpool. Daarnaast verbindt White Desert onderzoekers en toeristen met het onherbergzame gebied in Antarctica.

Waar het begon

Op 2 november 2021 landde de eerste vlucht van Hi Fly op Wolf’s Fang. De A340-300 vloog ook toen al van Kaapstad naar Antarctica en terug. Wolf’s Fang, met een lengte van ongeveer drie kilometer, is de enige runway in Antarctica die geschikt is om grotere passagierstoestellen te laten stijgen en landen.