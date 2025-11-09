Bijzondere C-130 Hercules houdt winterslaap

‘Fat Albert’, de C-130 Hercules van de Blue Angels, staat de komende maanden aan de grond. Het toestel is toe aan een flinke onderhoudsklus.

De Fat Albert is onlosmakelijk verbonden aan de Blue Angels, het aerobatics team van de U.S Navy. Elke show wordt geopend door de Hercules, die vervolgens een heel scala aan indrukwekkende manoeuvres laat zien. Van steile klim, scherpe bochten tot high speed, low level passes. Dit heeft erin geresulteerd dat het frame van Fat Albert materiaalmoeheid laat zien en aan vervanging toe is.

Aan het einde van dit jaar vliegt de Hercules C-130J naar Marshall Aerospace in Cambridge, waar het een aantal maanden in onderhoud gaat. De middelste vleugelkast wordt vervangen, een werk dat met enorme precisie moet gebeuren. Marshall Aerospace vergelijkt het met een ruggenwervel-operatie, gezien het zo’n cruciaal onderdeel van de vleugel is. Als de middelste vleugelkast is vervangen, zou de huidige Fat Albert nog minimaal twintig jaar in de operatie mee kunnen vliegen.

De Hercules is geen newbie in het Britse luchtruim. Tussen 2001 en 2017 vloog de machine onder de registratie ZH885 voor de Royal Air Force. Ook toen al kreeg het toestel regelmatig zijn onderhoud van Marshall Aerospace.

Pensioen

In 2019 ging de voorganger van de huidige Fat Albert, een Hercules C-130T, met pensioen. Bijzonder aan dit toestel was dat er in de airshows regelmatig gebruik werd gemaakt van een Jet Assisted Take Off (JATO). Tijdens de takeoff werden er onder de machine raketten afgeschoten waardoor het in no time hoogte won. Sinds 2009 werd dit door een tekort aan raketten niet meer gedemonstreerd.

In 2020 werd de Fat Albert C-130T opgevolgd door de Britse C-130J. Het voormalige RAF-vliegtuig stond op dat moment alleen nog maar in de opslag, omdat de Britse luchtmacht het type buiten dienst heeft gesteld. De keuze voor deze Hercules was voor de Amerikanen kostenbesparend. Sindsdien mag de transporter zich de nieuwe Fat Albert noemen.