Europese airlines overwegen aankoop A321XLR

De Lufthansa Group overweegt opnieuw of de Airbus A321XLR een plaats kan krijgen in haar toekomstige vloot. Dat meldt Handelsblatt. In 2019 bestempelde topman Carsten Spohr het toestel nog als een ‘nicheproduct’ dat qua passagierservaring niet te vergelijken zou zijn met een widebody. Toch lijken veranderende marktomstandigheden nu aanleiding te geven tot een herbeoordeling.

Lufthansa heropent discussie over A321XLR

Volgens het rapport heeft Dieter Vranckx, de Chief Commercial Officer van de Lufthansa Group en ex-CEO van Brussels Airlines en SWISS, intern bevestigd dat de groep de XLR opnieuw in overweging neemt. De heroverweging zou impact kunnen hebben op de multi-hubstrategie van de luchtvaartmaatschappij.

Complexe vloot

De Duitse luchtvaartgroep heeft al toegezegd de complexiteit van haar diverse vloot te willen verminderen, onder meer door oudere widebodies versneld uit te faseren. Tegelijkertijd gebruikt de groep al de toestellen uit de A320-familie, waaronder de nieuwste A320neo- en A321neo-varianten. De A321XLR, een afgeleide van de A321neo, zou in die bestaande structuur relatief eenvoudig in te passen zijn.

In de afgelopen jaren hebben diverse luchtvaartmaatschappijen aanzienlijke bestellingen gedaan voor de A321XLR. American Airlines en United Airlines hebben elk 50 vliegtuigen besteld. Air Canada heeft een bestelling gedaan voor 30 vliegtuigen. Deze luchtvaartmaatschappijen zijn van plan de XLR te gebruiken voor nieuwe trans-Atlantische verbindingen tussen Noord-Amerika en kleinere Europese steden zoals Edinburgh, Porto en Toulouse, markten waar Europese vliegtuigmaatschappijen momenteel slechts tijdelijk actief zijn.

Druk op het traditionele hubmodel

De traditionele aanpak van Lufthansa is gericht op het inzetten van widebody-vliegtuigen vanuit haar voornaamste hubs, Frankfurt en München. Analisten suggereren echter dat de groeiende populariteit van de A321XLR onder Noord-Amerikaanse concurrenten de groep ertoe kan aanzetten nieuwe netwerkmogelijkheden te verkennen met behulp van kleinere, langeafstandsvliegtuigen.

Mogelijke inzet bij dochters

Als Lufthansa zou doorgaan met de bestelling, zou de A32XLR waarschijnlijk worden toegewezen aan dochterondernemingen zoals Discover Airlines, Eurowings, Austrian Airlines of Brussels Airlines.







