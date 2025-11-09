Groot aantal MD-11’s aan de grond, FAA grijpt in

UPS en FedEx houden hun MD-11 vliegtuigen voorlopig aan de grond, zo maken beide bedrijven bekend. Deze keuze volgt op de dodelijke crash van dinsdag, waarbij dertien mensen om het leven kwamen.

Update: de FAA heeft inmiddels een Emergency Airworthiness Directive uit doen gaan. Als gevolg daarvan zullen in elk geval alle Amerikaanse MD-11’s voorlopig aan de grond staan, totdat deze zijn geïnspecteerd.

De maatregel gaat per direct in. UPS laat in een statement op haar website weten dat de keuze uit voorzorg wordt gemaakt. In het belang van de veiligheid en na goed overleg met vliegtuigfabrikant Boeing gaat de MD-11 voorlopig niet meer de lucht in. De vloot van UPS bestaat op dit moment voor negen procent uit de driemotorige vliegtuigen van McDonnell Douglas, dat in 1997 fuseerde met Boeing.

Ook FedEx laat haar MD-11 toestellen voorlopig niet meer opstijgen. Het koeriersbedrijf meldt dat het eerst een grondig veiligheidsonderzoek wil doen alvorens de vliegtuigen weer de lucht in mogen. FedEx heeft zo’n 26 vliegtuigen van dit type in haar vloot, die in 2032 uitgefaseerd zouden moeten zijn. Welke gevolgen de schorsing heeft voor dat plan, is nog niet duidelijk.

Van Western Global Airlines (WGA), dat net als UPS en FedEx nog met MD-11 toestellen vliegt, is vooralsnog geen reactie bekend. The FAA has just issued an Emergency Airworthiness Directive for MD-11 aircraft requiring aircraft inspections and any applicable corrective actions before further flight. pic.twitter.com/OGcqnRvBLX — Flightradar24 (@flightradar24) November 8, 2025

Vliegramp

Dinsdag 4 november steeg een MD-11, registratie N259UP, op vanaf de luchthaven van Louisville in Kentucky. Het vliegtuig had als bestemming Honolulu, maar daar kwam het nooit aan. Slechts enkele seconden na de takeoff ging het mis. De linkermotor brak af terwijl het vliegtuig vaart maakte, waardoor het geen hoogte kon krijgen en na enkele meters neerstortte op een aantal bedrijven. Daarbij ontstond een enorme vuurzee. Het vliegtuig, helemaal volgetankt, droeg ongeveer 150.000 liter kerosine bij zich. Bij de crash kwamen drie bemanningsleden en tien mensen op de grond om het leven. Er wordt nog altijd gezocht naar vermisten.

De betrokken MD-11 was 34 jaar oud en begon haar carrière als passagierstoestel bij Thai Airways. In 2006 werd het toestel omgebouwd naar cargo-vliegtuig, waarna het in dienst van UPS kwam.