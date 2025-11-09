Nieuw vliegtuig opstap naar samenwerking luchtmachten?

Na Nederland en Frankrijk kiest ook België voor de Pilatus PC-7 MKX. Dit turboprop trainingsvliegtuig vervangt de Marchetti SF-260, die al 55 jaar in dienst van de Belgische luchtmacht vliegt.

Het contract tussen de Belgische luchtmacht en de Zwitserse vliegtuigbouwer Pilatus is een flinke investering. Het gaat onze zuiderburen zo’n veertig miljoen euro per jaar kosten. Daar tegenover staan wel nieuwe vluchtsimulators, een hernieuwde infrastructuur op vliegbasis Beauvechain en twintig jaar aan operationele support van Pilatus.

De Belgische defensieminister Theo Francken noemt het uitfaseren van de huidige lesvliegtuigen nodig. Volgens hem betekent de keuze voor de PC-7 een verzekering van een sterke Belgische luchtmacht in de toekomst. De turboprop levert een excellente leeromgeving en trainingsprestaties voor de vliegers, waarmee voldaan kan worden aan de NAVO-standaarden.

Hernieuwde samenwerking

De aanschaf van de PC-7 brengt ook speculaties met zich mee over een eventuele samenwerking tussen de Belgische en de Nederlandse luchtmacht. Dat zou niet voor het eerst zijn. Vanaf 1961 volgden vliegers hun Elementaire Militaire Vlieger Opleiding (EMVO) in het Brabantse Woensdrecht. De Vervolg Vlieger Opleiding (VVO) werd gevolgd in België. Daarna leerden de kandidaten vliegen op een Republic F-84F Thunderstreak bommenwerper. Toen dit toestel uit de operatie ging en Nederland en België niet voor dezelfde machine kozen, stopte de samenwerking.

Nederland verplaatste haar vliegopleiding naar Canada, de Belgen hielden die in eigen land. Vanaf 1985 gingen beide landen opnieuw samenwerken in de vliegopleiding, ditmaal met een F-16. Dat duurde tot 1988 en toen startte Nederland haar eigen vliegopleiding opnieuw op in Woensdrecht, ook toen al met PC-7’s.

En nu? Een vernieuwde samenwerking? Het zou niet als een vreemde stap komen. Al in 2019 volgden vijf Nederlandse vliegers hun vervolgopleiding op de Belgische legerbasis Beauvechain. Op dat moment waren er te weinig faciliteiten in Woensdrecht beschikbaar, waardoor er noodgedwongen moest worden uitgeweken naar België. Belgische instructeurs aldaar waren positief over de samenwerking en noemden het ‘voor herhaling vatbaar.’

Vervanging huidige PC-7’s

De PC-7 toestellen vliegen al sinds 1989 in de vloot van de Nederlandse Koninklijke Luchtmacht. Deze vliegtuigen komen echter aan het einde van hun technische levensduur. Vanaf 2027 verwacht defensie de levering van de nieuwe lesvliegtuigen.