Schiphol Airport

SAS-vlucht moet op Schiphol landen wegens noodgeval

Door Leestijd: 1 minuut
SE-RUD Airbus A320neo SAS op Schiphol © Remco de Wit

Een vlucht van Scandinavian Airlines (SAS) die vanochtend onderweg was van Oslo naar Tenerife, is uitgeweken naar Schiphol nadat de bemanning een noodsituatie meldde. De precieze oorzaak van de melding is nog niet bekendgemaakt door de luchtvaartmaatschappij.

Bemanning meldt noodsituatie

SAS-vlucht SK7407, een Airbus A320, registratie SE-RUD, vertrok om 07:53 uur vanuit Oslo en steeg zonder problemen op richting het Canarische eiland. Rond 36.000 voet boven de Noordzee gaven de piloten echter een squawk 7700 door: de internationale transpondercode voor een noodsituatie aan boord.

Uitwijken naar Amsterdam

Om 09:10 uur besloot de bemanning uit te wijken naar Schiphol. Enkele momenten latere zette de Airbus koers voor een directe nadering voor baan 18C, ook wel bekend als de Zwanenburgbaan, waar het toestel om 09:29 uur veilig landde. Om 09:34 uur bereikte het toestel gate C10.

Rond 36.000 voet boven de Noordzee gaven de piloten een squawk 7700 door © flightradar24.com

het toestel zal naar verwachting om 11:00 uur alsnog door vliegen naar Tenerife.

