Air India houdt weer 787’s aan de grond

Air India, eigendom van de Tata Group, houdt wederom drie Boeing 787-8 Dreamliners aan de grond voor uitgebreide inspecties. Deze maatregel volgt op de dodelijke crash van de airline eerder dit jaar, waarbij 260 mensen om het leven kwamen.

De crash eiste het leven 169 Indiase burgers en 52 Britse burgers, evenals 19 mensen op de grond. Het besluit van de luchtvaartmaatschappij om de toestellen aan de grond te zetten komt te midden van strengere controles, die volgen op meerdere incidenten met het type toestel inde afgelopen zes maanden.

Inspecties van Boeing 787 Dreamliners

Het zou gaan om drie Boeing 787-8 Dreamliners die tussen 2012 en 2013 in gebruik zijn genomen. Twee vliegtuigen bevinden zich naar verluidt in het buitenland, één staat in India . Alle drie zullen worden onderworpen aan uitgebreid onderzoek naar zowel de vliegtuigsystemen als operationele protocollen.

Discussie rond schuldvraag

De Indiase Hoge Raad is geïnformeerd dat uit een voorlopig onderzoek naar de crash in juni niet is gebleken dat gezagvoerder Sumeet Sabharwal schuld had aan het ongeval. Toch zal het Hof binnenkort een verzoek behandelen van de vader van de piloot, Pushkar Raj Sabharwal, die pleit voor een onafhankelijk onderzoek onder leiding van luchtvaartdeskundigen en toezicht door een gepensioneerde rechter van het Hooggerechtshof.

De 91-jarige Sabharwal stelt dat functionarissen van het Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) hebben gesuggereerd dat zijn zoon mogelijk opzettelijk de brandstoftoevoer van het vliegtuig na het opstijgen zou hebben afgesloten, een beschuldiging die de overheid inmiddels heeft verworpen. Volgens de regering is het uitgevoerde onderzoek ‘zuiver’ en ‘grondig’.

Voorlopige bevindingen

Uit de voorlopige bevindingen van de AAIB blijkt dat de brandstofschakelaars van beide motoren kort na het opstijgen gelijktijdig van ‘run’ naar ‘cutoff’ zijn verplaatst, wat leidde tot verlies van stuwkracht en uiteindelijk de crash.









