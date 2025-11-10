Airbus A330 en A321 botsen bijna op elkaar

Op 31 oktober 2025 kwam een Airbus A330 van ITA Airways kort na het opstijgen vanaf de luchthaven van Los Angeles bijna in botsing met een Airbus A321 van American Airlines.

Het voorval ontstond toen de ITA Airways-vlucht, onderweg naar Rome, toestemming kreeg om op te stijgen vanaf baan 24 en door een luchtverkeersleider werd geïnstrueerd om linksaf te slaan. Tegelijkertijd kreeg een American Airlines-vlucht op weg naar JFK toestemming om te vertrekken vanaf baan 25, met instructies om na het opstijgen rechtsaf te draaien.

Afwijking van koers

Beide piloten hadden instructies gekregen van de luchtverkeersleiding om ervoor te zorgen dat er voldoende afstand zou zijn tussen de vliegtuigen. Desondanks draaide de piloot van ITA Airways slechts twee minuten na het opstijgen links van de afgesproken coördinaten, waardoor hij gevaarlijk dicht bij de Airbus A321 van American Airlines kwam.

Bijna-botsing

De toestellen vlogen met een snelheid van tussen de 350 en 400 kilometer per uur. De minimale horizontale afstand bedroeg ongeveer 920 meter, terwijl de verticale scheiding slechts 15 meter was. Dat betekent dat de vliegtuigen slechts vijf à zes seconden verwijderd waren van een mogelijke botsing.

Luchtverkeersleiding grijpt in

Luchtverkeersleiders merkten het gevaar onmiddellijk op en gaven direct instructies. De piloot van ITA Airways moest direct rechtsaf draaien, terwijl het vliegtuig van American Airlines werd opgedragen zijn klim op 1.500 voet af te breken.

Nadat het gevaar was geweken, nam de luchtverkeersleiding contact op met de ITA Airways-vlucht en berispte de piloot: ‘Het was de bedoeling dat je de landingsbaan-uitlijning zou behouden. Is er een reden waarom je naar het zuiden bent gedraaid?’ De Italiaanse piloot bood zijn excuses aan.

Beide vluchten konden hun reis veilig voortzetten.

























