Embraer schrapt officieel ambitieuze plannen

Embraer heeft ambitieuze plannen rondom het bouwen van een next-gen turboprop vliegtuig geschrapt. De fabrikant gaf eerder aan belangrijke keuzes te moeten maken.

Efficiënte turboprop

Het turboprop-ontwerp was aanvankelijk bedoeld voor een lancering in 2022, met eerste leveringen gepland rond 2027 of 2028. Het vliegtuig, ontworpen voor 70 tot 90 passagiers, zou motoren aan de achterzijde hebben gekregen. Het was bedoeld voor vluchten van ongeveer 250 zeemijl (460 kilometer) en zou naar verwachting 5% minder brandstof verbruiken dan de ATR-72, of 8% minder dan de Dash-8-400 bij een directe vergelijking.

Het project is definitief van tafel

Het concept werd gepresenteerd als een moderne en zuinige vervanger voor de verouderende regionale vliegtuigvloten wereldwijd, met het potentieel een groot deel van de regionale markt te veroveren, naast modellen als de EMB-10 en de Brasilia. De ontwikkeling kwam echter nooit echt van de grond, doordat er geen lanceringspartner gevonden kon worden en er geen overheidssteun werd ontvangen. In plaats daarvan richt Embraer zich nu op elektrische en hybride aandrijving voor nieuwe vliegtuigmodellen.

CEO Francisco Gomes Neto van Embraer liet hierover weten: ‘Het turboprop-project is door ons stopgezet. Op dit moment is er geen lopend project of initiatief in die richting. In de toekomst kan dat veranderen, maar op dit moment is het project niet slechts uitgesteld. Het is definitief beëindigd.’ Energia Family 2024 © Embraer

Bijzonder design

In de meeste regionale turboprops worden de motoren aan de vleugel bevestigd. Bij het Embraer turboprop-ontwerp zouden de motoren echter aan de staart worden geplaatst. Dit ontwerp had een stillere cabine tot gevolg, met geluidsniveaus vergelijkbaar met die van straalvliegtuigen. Na de eerste conceptschetsen toonden enkele partijen interesse, met name Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen. Embraer hoopte dat het vliegtuig zo een nieuwe optie voor de regionale markt zou bieden. Deze interesse leidde echter nooit tot een formele intentieverklaring en resulteerde uiteindelijk in de annulering van het project. View this post on Instagram

Nieuwe plannen voor Embraer

Embraer werkt aan nieuwe productstrategieën om op de lange termijn winstgevend te blijven, waarbij het bedrijf zowel kansen ziet in grotere passagiersvliegtuigen als in de groeiende markt voor zakenvliegtuigen. CEO Francisco Gomes Neto benadrukt dat alle opties momenteel worden bekeken, zonder haastige beslissingen, en dat de focus ligt op technologische vernieuwing zonder de financiële stabiliteit of klantrelaties te riskeren. Na Airbus en Boeing is Embraer een belangrijke speler op de markt van regionale toestellen, onder meer met de E2-lijn die concurreert met de Airbus A220, en het bedrijf noteert in 2025 een sterke groei in bestellingen van onder andere SAS, ANA en LATAM, wat de positie van Embraer op de wereldwijde luchtvaartmarkt verder versterkt.