Piloot vervalst documenten om Captain te worden

Een piloot vervalste zijn documenten en opereerde als gezagvoerder voor leasemaatschappij Avion Express. Er is onmiddellijk een onderzoek gestart naar hoe dit heeft kunnen gebeuren.
Bizarre gebeurtenis
De ‘piloot’ vloog afgelopen zomer als gezagvoerder voor de leasemaatschappij, hoewel hij nooit de vereiste kwalificaties had behaald, meldt Aerotelegraph. Eerder werkte hij als First Officer bij andere maatschappijen, zoals Garuda Indonesia. Om als gezagvoerder te kunnen vliegen, zou hij documenten hebben vervalst. Avion Express bevestigt het incident. ‘We kunnen bevestigen dat de persoon in kwestie een voormalig piloot was die voor ons bedrijf werkte’, aldus een woordvoerder van het bedrijf. Inmiddels is een onderzoek gestart.
Europese vluchten
Avion Express levert wetlease-diensten, ook bekend als ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance, and Insurance). Hierbij leasen luchtvaartmaatschappijen niet alleen vliegtuigen, maar ook de bemanning van het bedrijf. Grote carriers zoals Lufthansa Group, British Airways en Air France-KLM, waarvan Transavia, maken gebruik van deze service. Inmiddels is bevestigd dat de betreffende ‘piloot’ ook actief is geweest voor meerdere West-Europese luchtvaartmaatschappijen, maar de exacte informatie ontbreekt nog.
Dodelijk ongeluk door fraude
Dit incident is geen uitzondering. De vorige week zijn er twee andere piloten geschorst bij Air India wegens het ontbreken van verplichte licenties. Zo faalde de First Officer op zijn tweejaarlijkse Pilot Proficiency Check (PPC). In dat geval mag een piloot niet vliegen, totdat het herexamen is behaald. Toch bleek dat wel het geval. Verder zijn er in 2020 een groot aantal piloten van Pakistan International Airlines geschorst vanwege ongeldige licenties. Onderzoek door de luchtvaartautoriteiten toonde aan dat commerciële piloten valse documenten bezaten of hadden gefraudeerd bij hun examens. Het probleem kwam aan het licht na een fatale crash van een Airbus A320 in Karachi, waarbij 97 mensen omkwamen. Uiteindelijk bleek dat ongeveer veertig procent van de actieve piloten in het land betrokken was bij onregelmatigheden. Als gevolg kreeg de airline een verbod voor het Britse luchtruim. Het verbod werd oorspronkelijk ingesteld in 2020 en is pas na vijf jaar weer opgeheven.