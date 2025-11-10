Piloot vervalst documenten om Captain te worden

Een piloot vervalste zijn documenten en opereerde als gezagvoerder voor leasemaatschappij Avion Express. Er is onmiddellijk een onderzoek gestart naar hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Bizarre gebeurtenis

De ‘piloot’ vloog afgelopen zomer als gezagvoerder voor de leasemaatschappij, hoewel hij nooit de vereiste kwalificaties had behaald, meldt Aerotelegraph. Eerder werkte hij als First Officer bij andere maatschappijen, zoals Garuda Indonesia. Om als gezagvoerder te kunnen vliegen, zou hij documenten hebben vervalst. Avion Express bevestigt het incident. ‘We kunnen bevestigen dat de persoon in kwestie een voormalig piloot was die voor ons bedrijf werkte’, aldus een woordvoerder van het bedrijf. Inmiddels is een onderzoek gestart.

Europese vluchten

Avion Express levert wetlease-diensten, ook bekend als ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance, and Insurance). Hierbij leasen luchtvaartmaatschappijen niet alleen vliegtuigen, maar ook de bemanning van het bedrijf. Grote carriers zoals Lufthansa Group, British Airways en Air France-KLM, waarvan Transavia, maken gebruik van deze service. Inmiddels is bevestigd dat de betreffende ‘piloot’ ook actief is geweest voor meerdere West-Europese luchtvaartmaatschappijen, maar de exacte informatie ontbreekt nog.

Dodelijk ongeluk door fraude