Vakbond uit felle kritiek op airline

Vakbond Aeropers luidt de noodklok over Swiss. Interne onvrede groeit snel en piloten klagen over toenemende werkdruk, onzekerheid in hun roosters en beloften die volgens hen niet worden nagekomen.

Piloten zijn ontevreden

De relatie tussen Swiss en haar piloten is gespannen. Aeropers stemt momenteel over het voortijdig beëindigen van de cao, die officieel nog tot eind 2026 loopt. Volgens bestuurslid Thomas Steffen, in de Zwitserse krant Sonntagsblick, is de balans tussen werk en privé voor veel piloten onvoldoende. Parttime werken is volgens de vakbond vaak de enige manier voor piloten om werk en gezin te combineren. Als Swiss beter zou inspelen op deze behoeften, zouden meer piloten fulltime kunnen werken, stelt Steffen. Andere luchtvaartmaatschappijen gaan in dit opzicht flexibeler te werk. De luchtvaartmaatschappij is het daar niet mee eens: ‘We streven er altijd naar om de best mogelijke balans te vinden tussen de belangen van alle betrokken partijen,’ aldus Swiss.

Grote gevolgen voor Swiss

Het tekort aan piloten heeft deze zomer grote gevolgen gehad voor Swiss. Het bedrijf moest 1.400 vluchten schrappen. De tekorten in cockpitpersoneel worden veroorzaakt door een uitzonderlijk hoog aantal langdurige afwezigheden, waaronder zwangerschappen en ongevallen. Tegelijkertijd bindt de doorlopende omscholing van bemanningen voor de nieuwe Airbus A350 veel capaciteit.

© Swiss

Bovendien heeft een nieuwe cao met verbeterde werktijdregelingen de behoefte aan extra personeel vergroot. Naar schatting zijn daar ongeveer zeventig fulltime posities extra voor nodig. Pilotenvakbond Aeropers wijst echter ook op interne oorzaken: parttime werken is vaak de enige manier voor piloten om werk en gezin te combineren, en als Swiss hier flexibeler op zou inspelen, zouden meer medewerkers fulltime kunnen vliegen. Daarnaast beschuldigt de vakbond de maatschappij van gebroken beloftes, waaronder het weigeren van een redelijke aanpassing van de kosten van levensonderhoud.

Piloten hebben het voor het kiezen

Door het wereldwijd groeiende tekort aan piloten, dat volgens Oliver Wyman tegen 2032 kan oplopen tot bijna 80.000, stijgen de salarissen verder en wordt het beroep steeds aantrekkelijker. Tegelijkertijd verschuift de focus van piloten: ze kijken steeds kritischer naar arbeidsvoorwaarden, werk-privébalans en flexibiliteit.