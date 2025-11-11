Turkse C-130 Hercules neergestort

Een C-130 Hercules-transportvliegtuig van de Turkse luchtmacht is dinsdag neergestort in Georgië, dichtbij de grens met Azerbeidzjan. Bij de crash zouden volgens Turkse media twintig mensen om het leven gekomen zijn, al is dat nog niet officieel bevestigd.

Het militaire toestel was vertrokken uit Azerbeidzjan en onderweg naar Turkije toen het om nog onbekende reden neerstortte. Volgens het Turkse ministerie van Defensie was het vliegtuig van de Turkse luchtmacht opgestegen vanuit Ganja, in het westen van Azerbeidzjan. Kort na vertrek verdween het toestel van de radar. Videobeelden online werden gedeeld, tonen hoe het toestel in een spiraalbeweging naar beneden komt, waarbij een witte rookpluim zichtbaar is.

De Turkse president Erdogan sprak van een ‘diep trieste gebeurtenis’ en bevestigde dat er slachtoffers zijn gevallen, zonder verdere details te geven. Ook de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev betuigde zijn medeleven aan Erdoğan en de Turkse bevolking.

🇬🇪🇦🇿🇹🇷 TUAF543 | Turkish Air Force C-130 (reg. 68-01609) Aircraft tracked departing Ganja earlier today, later signal lost over Georgian territory.



Footage below apparently shows the crash of the same aircraft, currently under verification. pic.twitter.com/1Qjt0FiBtY— Visioner (@visionergeo) November 11, 2025

De Georgische autoriteiten meldden dat het toestel is neergestort in de gemeente Sighnaghi, in het oosten van het land. Hulpdiensten uit Georgië, Turkije en Azerbeidzjan zijn ter plaatse om het wrak te lokaliseren en eventuele overlevenden te zoeken. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. 🇹🇷🇬🇪 | First images are circulating in Georgian media reportedly showing the crash site and debris of the Turkish Air Force C-130 Hercules. pic.twitter.com/9MUbfCIOP5 — Visioner (@visionergeo) November 11, 2025

De C-130 Hercules is een viermotorig turboprop-transportvliegtuig dat door de Turkse luchtmacht veel wordt ingezet voor het vervoer van personeel, materieel en humanitaire missies.