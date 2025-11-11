Microsoft Flight Simulator gaat vliegers trainen

Hoeveel luchtvaartfanaten hebben wel niet uren doorgebracht achter hun computer om Microsoft Flight Simulator te spelen. Van jonge liefhebbers tot piloten die maar geen genoeg kunnen krijgen van het vliegende leven. En straks is het er ook om cockpit-crew op te leiden.

Boeing wil de technologie van Microsoft Flight Simulator inzetten om piloten te trainen. De Virtual Airplane Procedures Trainer (VAPT) werd gepresenteerd op de European Aviation Training Summit in het Portugese Cascais. Met de VAPT zou uren in de simulator trainen voortaan overbodig moeten zijn.

Met het door Boeing ontwikkelde systeem kunnen piloten thuis op hun eigen apparaat allerlei cockpitprocedures trainen. Zo kunnen ze hun checklists oefenen en allerlei standaard situaties nabootsen, zonder hierbij in de simulator te hoeven. Volgens Boeing leidt dit tot lagere trainingskosten. Ook komen piloten hiermee beter voorbereid naar de echte simulator-trainingen, aldus de Amerikaanse vliegtuigfabrikant.

De VAPT biedt realistische 3D-visualisaties van alle systemen aan boord van een vliegtuig. Ook is de tool aan te passen door maatschappijen. Hiermee kunnen zij hun eigen trainingsprogramma voor piloten ontwikkelen, en daarbij beter inspelen op de behoeften van de airline.

Boeing wil de VAPT als eerste uitrollen voor de Boeing 737 MAX. In de toekomst komen daar nog de 737 NG, de 787 en de 777X bij.

Simulator voor PPL-vliegers

In 2023 ging een groep Nederlandse studenten ook al aan de slag met een nieuw simulatorsysteem. Hogeschool InHolland en de E-Flight Academy op vliegveld Teuge ontwikkelden hun eigen E-Flight Simulator. Dit type bestaat uit een cockpit van Pipistrel en maakt gebruik van een VR-bril. Met deze simulator werd een hyperrealistische trainingsomgeving ook voor de ‘gewone’ piloot mogelijk.