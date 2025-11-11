Rusland: ‘Complot om MiG-31-straaljager te stelen’

De Russische veiligheidsdienst FSB zegt een opmerkelijk plan te hebben verijdeld, meldden Russische staatsmedia maandag. Oekraïense en Britse inlichtingendiensten zouden hebben geprobeerd een MiG-31-straaljager met een Kinzhal-hypersonische raket te stelen.

Volgens de dienst zouden buitenlandse agenten hebben geprobeerd Russische piloten te rekruteren om het toestel uit Rusland naar een NAVO-basis in Roemenië te vliegen. Daarvoor zou een beloning van drie miljoen dollar zijn aangeboden. Op Russische staatstelevisie werden beelden getoond van vermeende berichten en audiogesprekken die de operatie zouden bewijzen. In dezelfde verklaring verwees de FSB naar Britse ‘handlers’ en naar onderzoekscollectief Bellingcat als vermeende betrokken partijen.

Provocatie

De FSB zegt dat het plan bedoeld was als ‘grote provocatie’. Volgens de FSB zou het doel van de Oekraïners zelfs zijn geweest om de straaljager bij de Roemeense NAVO-basis door luchtafweer neer te laten halen, wat een internationaal incident zou moeten veroorzaken. Volgens de Russen zouden de Oekraïners zelfs een plan hebben gehad om de piloot van het toestel tijdens de vlucht te vergiftigen, zodat de copiloot de vlucht zou kunnen afmaken. Er is geen onafhankelijk bewijs dat de Russische beweringen ondersteunt, en zowel Oekraïne als het Verenigd Koninkrijk hebben niet op de beschuldigingen gereageerd.

MiG-31

De MiG-31 is een supersonisch onderscheppingsvliegtuig dat sinds de jaren tachtig in dienst is van de Russische luchtmacht. Het toestel wordt onder meer ingezet als drager van de Kinzhal-raket, die volgens Rusland snelheden tot Mach 10 zou kunnen bereiken en moeilijk te onderscheppen is. In september schonden drie Russische MiG-31’s het luchtruim van Estland. De straaljagers vlogen twaalf minuten lang door het Estse luchtruim, waarna Italiaanse F-35’s werden ingezet om ze weg te geleiden.