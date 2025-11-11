Opvallend Transavia-vliegtuig bijna naar Schiphol

Een primeur voor Transavia Nederland: haar allereerste Airbus A321neo met de vernieuwde livery kwam vandaag uit de verfhangaar in Hamburg. Het toestel wordt medio december in Nederland verwacht.

De nieuwe livery past bij de vernieuwde merkidentiteit die Transavia momenteel doorvoert. Met de nieuwe merkidentiteit wil de budgetmaatschappij laten zien klaar te zijn voor de toekomst. De nieuwe uitstraling bevat zowel nieuwe als vertrouwde elementen, zoals de kleur groen en een T op de staart. Alleen dan net even op een andere manier, zoals bij de nieuwe Airbus het geval is.

Het vliegtuig werd beschilderd in de Airbusfabriek in Hamburg. Het toestel wordt de veertiende Airbus A321neo in de vloot van Transavia, maar de eerste die met de nieuwe livery rond vliegt. In september werd de eerste A320neo van Transavia France al voorzien van haar nieuwe jasje.

Met alle veranderingen in de huisstijl wil Transavia laten zien dat ze toekomstgericht zijn, zonder daarbij in te leveren op het dna van de luchtvaartmaatschappij, zo laat CEO Marcel de Nooijer weten. Hij wil dat de KLM-dochter blijft staan voor een gemakkelijke reiservaring, zowel voor de frequent flyers als de vakantiegangers.

Retro-livery

Op 25 juli landde er op Schiphol ook al een Transavia-vliegtuig dat er anders uit zag dan de rest: de retro-Airbus. De PH-YDH werd speciaal voor het jubileum van de jarige maatschappij in de livery van zestig jaar geleden gespoten.

Uitfasering

De komende jaren vervangt Transavia haar volledige vloot voor de Airbus A321neo en de kleinere A320neo. Deze toestellen zijn stiller en zuiniger dan de Boeing 737-800, die in toenemende mate aan vervanging toe zijn. Inmiddels hebben al vier Boeings de vloot verlaten.