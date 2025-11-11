United-stewardess tien keer over alcohollimiet tijdens vlucht

Een United Airlines-vlucht van San Francisco naar Londen liep in oktober wel heel bijzonder af. Na de landing stonden de medische hulptroepen klaar. De reden hiervoor was een stewardess die veel te diep in het glaasje had gekeken.

Vlucht UA901, registratie N787UA, vertrok op 17 oktober rond 13:30 uur naar Londen Heathrow. Daar kwam de Boeing 777-200 vroeg in de ochtend, na een vluchtduur van negen uur en 45 minuten, aan. Zo’n red-eye flight, een vlucht waarbij je door de nacht vliegt, wordt door crew vaak als zwaar ervaren. Daar had de United Airlines-stewardess echter een oplossing voor.

De 56-jarige stewardess had een flink aantal kleine flesjes wodka meegenomen van huis. Tijdens de vlucht had ze hier behoorlijk gebruik van gemaakt. Haar collega’s zagen dat het niet meer goed met haar ging en sloegen alarm. Nadat de vlucht was geland op Heathrow kwam het medisch personeel aan boord om de vrouw te checken. Volgens hen had de stewardess een lage bloeddruk en rook ze naar alcohol. Daarop namen ze haar mee naar het ziekenhuis. Een bloedtest wees uit dat de stewardess 216 milligram alcohol in haar bloed had. Dat is zo’n tien keer meer dan in het Verenigd Koninkrijk voor luchtvaartpersoneel is toegestaan.

Gearresteerd

De vrouw werd gearresteerd en de Britse autoriteiten startten een strafrechtelijke procedure. Dat leidde tot zoveel onvrede bij de stewardess, dat ze haar ontslag indiende bij United Airlines. Ze was op dat moment al twintig jaar werkzaam voor de maatschappij.

Afgelopen week stond de voormalig stewardess alsnog terecht voor het Britse gerechtshof. Ze bekende schuldig te zijn aan het overschrijden van de alcohollimiet tijdens haar werkzaamheden. Hoewel ze er ook twee jaar gevangenisstraf voor had kunnen krijgen, kwam ze met de schrik en een flinke boete vrij. Het hele incident kost de vrouw 2130 pond, omgerekend zo’n 2428 euro.

Alcohol op Schiphol

Ook op Schiphol komt het af en toe voor dat crew met een slok op aan boord probeert te komen. Vorig jaar nog blies een piloot bij een alcoholcontrole een promillage van 0.45. De toegestane hoeveelheid is slechts 0.2 promille. Dusdanige incidenten leiden tot hoge boetes en in sommige gevallen zelfs een vliegverbod.