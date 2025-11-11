Wat gebeurt er met A340 van Lufthansa?

Een Airbus A340 van Lufthansa vertrok vanmorgen vanuit Frankfurt richting het Spaanse Teruel. Wat er daar met het vliegtuig gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. De kans is aannemelijk dat het toestel hier ontmanteld wordt.

Het vliegtuig, registratie D-AIGM, steeg vanochtend rond 7:00 uur op om als vlucht LH9910 koers te zetten richting Teruel Airport (TEV). Na een vluchtduur van iets minder dan twee uur landde het om 9 uur ’s ochtends in Spanje.

Teruel staat bekend als een vliegveld waar vliegtuigen heen gaan om voor lange tijd te worden opgeslagen. Door het warme, zonnige klimaat in de Spaanse regio hebben de toestellen weinig kans op corrosie zoals roest. Maar voor veel machines betekent het ook de definitieve eindbestemming. Op dit ‘kerkhof voor vliegtuigen’ worden de vliegtuigen ontmanteld aan het einde van hun vaak jarenlange service.

LH9910 van Frankfurt naar Teruel

Vier A340-toestellen van Lufthansa hebben de vloot al verlaten en gingen de D-AIGM voor naar Teruel. Op 29 januari van dit jaar vloog de D-AIHV naar het Spaanse vliegveld, op 31 maart volgde de D-AIHT. Op 7 mei en 11 juli volgden nummer drie en vier, de D-AIHU en de D-AIHP. De D-AIGM is daarmee het vijfde ‘iconische’ toestel dat niet meer op de Duitse luchthavens wordt gezien.

Langer doorvliegen

De uitfasering van de A340-toestellen van Lufthansa staat al langer op de planning, maar elke keer blijven de viermotorige machines toch langer nodig. Eerder gebeurde dat al in 2021, toen de luchtvaarteconomie na corona toch sneller herstelde dan verwacht. Vervolgens zouden de Airbussen in januari 2026 afzwaaien. Door de vertraagde levering van de Boeing 787 Dreamliners is ook dat weer uitgesteld. In de nieuwe Allegris-cabine ontbreken de certificeringen voor de business class-stoelen. Wanneer de A340 dan definitief met pensioen gaat, is nog niet bekend.