Zien: vliegtuigen staan in krankzinnige file

Het was dit weekend chaos op verschillende Amerikaanse vliegvelden. Duizenden vluchten werden geannuleerd en de vluchten die wel gingen, konden rekenen op enorme slottijden. Het had alles te maken met een tekort aan luchtverkeersleiders als gevolg van de Amerikaanse shutdown.

De Federal Aviation Administration (FAA) had luchtvaartmaatschappijen geïnstrueerd uit voorzorg alvast vluchten te schrappen. 42 verkeerstorens hadden namelijk te maken met onderbezetting. Twaalf grote Amerikaanse steden, waaronder New York, Atlanta en San Francisco, kregen hierdoor te maken met duizenden gecancelde en vertraagde vluchten. Op vrijdag werden er zo’n duizend vluchten geannuleerd en nog eens zevenduizend vertraagd. Op zaterdag stegen de annuleringen, maar daalden de vertragingen iets. Het leidt al dagen tot lange wachttijden voordat vliegtuigen de lucht in mogen, zo is te zien op beelden die worden gedeeld op X. Chaotic visuals from Newark Liberty International Airport as Dozens of planes lined up amid hours-long delays early today due to a nationwide air traffic meltdown.#shutdown #aviation #airtraffic pic.twitter.com/yqYGwNFDy1 — FL360aero (@fl360aero) November 9, 2025 lol at this lineup of takeoffs waiting to leave Newark, which is currently experiencing average delays of…. 3 hours and 45 minutes.



Even if your flight isn’t cancelled, good luck getting to your destination on time. pic.twitter.com/N4X9NjlITB— Zach Griff (@_ZachGriff) November 9, 2025

De chaos op de luchthavens komt door luchtverkeersleiders die niet meer komen opdagen. Volgens FAA-administrator Bryan Bedford meldt zo’n twintig tot veertig procent zich al dagen af. En de verkeersleiders die nog wel komen, zijn oververmoeid. Sinds de start van de shutdown, die inmiddels al meer dan veertig dagen duurt, hebben piloten al zo’n vijfhonderd safety reports geschreven over vermoeidheidsfouten van de luchtverkeersleiding.

De Amerikaanse shutdown

In januari van dit jaar werd Donald Trump opnieuw president, nadat zijn Republikeinse partij de verkiezingen had gewonnen. Direct nadat hij aan de macht kwam begon hij met ingrijpen in de overheid. Op 1 oktober liep de huidige begroting af, maar de Republikeinen en Democraten konden het niet eens worden over de nieuwe begroting. De onderhandelingen liepen stuk op het wel of niet verlengen van zorgverzekering Obamacare. Hierdoor werden honderdduizenden ambtenaren, waaronder ook luchtverkeersleiders, niet meer betaald.

Inmiddels hebben de Verenigde Staten een overgangsbegroting aangenomen. Daarmee komt de langstlopende shutdown uit de Amerikaanse geschiedenis op zijn einde. Welke gevolgen dat gaat hebben voor de luchthavens en per wanneer alles weer normaal is, is nog niet duidelijk.