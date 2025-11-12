Amerikaanse B-52-bommenwerper maakt rondje Europa

Een opvallende gast boven Europa vandaag: een bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht. Hij is hier op bezoek voor een oefening die plaatsvindt in Spanje.

De Boeing B-52H Stratofortress van de Amerikaanse luchtmacht komt van vliegbasis Barksdale in Louisiana. Het toestel, registratie 61-0036, kwam op 8 november aan op Morón Air Base in het zuiden van Spanje, zo’n 56 kilometer van Sevilla. De bommenwerper is in Europa in het kader van Bomber Task Force Europe 26-1, een militaire oefening waar onder andere Finland, Litouwen en Zweden aan meedoen.

De bommenwerper vliegt deze periode verschillende trainingsmissies boven Europa. Oefening Bomber Task Force Europe biedt de Amerikaanse luchtmacht en de NAVO-landen de kans om de banden te versterken. Het vliegtuig simuleert in het Europese luchtruim het opereren in complexe gebieden met hoge dreiging. De belangrijkste focus ligt op find, fix, track and target – de snelheid en nauwkeurigheid verbeteren waarmee bommenwerpers op dreigende situaties reageren.

De bommenwerper oefent vandaag in het Europese luchtruim. Data: FR24.

De oefening is onderdeel van een groter geheel. De NAVO wil vooral in oost-Europa en het hoge noorden haar spierballen laten zien, als antwoord op de Russische dreiging. Deze missies worden samengebracht onder het nieuwe Combined Air Operations Centre (CAOC) in Noorwegen. Het CAOC is een aanvulling op de al bestaande posten in Duitsland en Spanje, en biedt de NAVO de kans om missies in het noordelijke luchtruim beter te coördineren.

Caribisch gebied

De B-52-bommenwerpers waren laatst ook op bezoek in het Caribisch gebied. Voor de kust van Venezuela vlogen de toestellen in een holding pattern. Het doel van deze missie was om de druk op Venezuela op te voeren. President Maduro is hier aan de macht en wordt beschuldigd van betrokkenheid bij criminele drugsactiviteiten. Donald Trump stuurde de bommenwerpers als show of force.