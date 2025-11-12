Belgen hebben panne met regeringsvliegtuig

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot heeft de start van een belangrijke internationale top in Colombia gemist. Zijn regeringsvliegtuig kampte tot twee keer toe met technische problemen.

Een Belgisch regeringsvliegtuig met aan boord de minister van Buitenlandse Zaken heeft een ongelukkige reis achter de rug. De Falcon 7X vertrok op zaterdagochtend 8 november vanaf Vliegbasis Melsbroek met bestemming Santa Marta in Colombia. Al na 49 minuten, nog voor de Engelse kust, moest het toestel echter omkeren. Volgens Aviation24.be ging het om een brandstofprobleem. Na een korte reparatie mocht het vliegtuig opnieuw vertrekken. Rond 14.00 uur steeg de delegatie weer op, ditmaal richting Zuid-Amerika.

De eerste etappe verliep vlekkeloos: de Falcon 7X maakte een geplande tankstop op Terceira op de Azoren. Tijdens de tweede vlucht naar Colombia sloeg het noodlot echter opnieuw toe. Boven de Atlantische Oceaan meldde de bemanning een nieuwe storing, waarna werd besloten uit te wijken naar Sint Maarten.

De Belgische delegatie bracht hierop noodgedwongen de nacht door op het Frans-Nederlandse eiland en vloog pas op 9 november met een vervangend toestel verder. Door de vertraging miste Prévot de opening van een top tussen landen in Latijns-Amerika, de Cariben en de EU. De Falcon 7X staat nog altijd geparkeerd op Princess Juliana International Airport.

Minister Prévot reageerde fel op de dubbele panne. ‘Dit is een zware klap voor het imago van België’, liet hij via zijn woordvoerder weten. ‘Elke keer dat dit gebeurt, lijdt de geloofwaardigheid van ons land.’ De minister pleit voor de aanschaf van twee nieuwe regeringsvliegtuigen, die via het defensiebudget moeten worden gefinancierd. De toestellen zouden worden ingezet voor officiële en diplomatieke missies.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Belgische hoogwaardigheidsbekleders te kampen hebben met panne met een regeringsvliegtuig. In juni liep de reis van het Belgische koningspaar naar Chili ook al vertraging op. Hun gecharterde Airbus A340-300 van Hi Fly kon pas 24 uur later vertrekken door een defect. De terugvlucht moest zelfs worden geannuleerd nadat een sleepvoertuig tegen het toestel botste. De recente incidenten met de Falcon 7X en de A340 versterken de roep om een modernisering van de Belgische regeringsvloot.