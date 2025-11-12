Embraer begonnen aan bouw opvolger Nederlandse Hercules

De Nederlandse luchtmacht krijgt er een nieuw militair toestel bij: de C-390. Braziliaanse vliegtuigfabrikant Embraer is officieel begonnen aan de bouw van dit vliegtuig, dat in 2027 in Nederland wordt verwacht.

Het project is een samenwerking tussen de Nederlandse, Zweedse en Oostenrijkse luchtmacht. In totaal zijn er dertien vliegtuigen besteld: vijf voor Nederland, vier voor de Zweden en vier voor de Oostenrijkers. De samenwerking tussen de drie landen biedt verschillende voordelen. Zo gaat de prijs per C-390 toestel omlaag. Ook wordt het straks makkelijker om personeel uit te wisselen, aangezien alle toestellen dezelfde configuratie krijgen.

De bouw van de C-390 gaat naar verwachting twee jaar in beslag nemen. Het airframe wordt in acht maanden in elkaar gezet, daarna volgt de montage van verschillende systemen. De afbouw van de vliegtuigen gebeurt door Nederlandse bedrijven in het Brabantse Woensdrecht, waar ook de vliegbasis is gevestigd.

De C-390 wordt de opvolger van de huidige militaire transporter, de Hercules C-130. Het nieuwe toestel is sneller, heeft meer laadvermogen en werkt met meer geavanceerde systemen. Daardoor sluit het beter aan bij de huidige en toekomstige doelen van defensie. In februari van dit jaar is het eerste team van de Nederlandse luchtmacht naar Brazilië vertrokken voor het typeopleiding van de C-390.

De vernieuwing van de transporter-vloot van de Nederlandse luchtmacht is hoognodig. De Hercules C-130 toestellen zijn sterk verouderd en kwamen eerder dan verwacht op het einde van hun levensduur. Daarnaast hebben de machines regelmatig technische mankementen. Nederland vliegt momenteel nog met vier van deze toestellen. De transportvliegtuigen worden echter steeds vaker ingezet. Daarom heeft Nederland nu vijf in plaats van vier C-390’s besteld.