Even schrikken voor reizigers: bus botst op terminal

Een opvallend incident op de luchthaven Washington Dulles International Airport: een busje dat passagiers van en naar de gate vervoert botste tegen een terminalgebouw aan. Hierbij raakten achttien mensen gewond.

Het incident gebeurde rond het einde van de middag, om 16:30 uur. Een zogenoemde mobile lounge, een busje dat hoog op zijn wielen staat en passagiers over de luchthaven vervoert, reed op de terminal af maar kwam niet bijtijds tot stilstand. Daardoor kwam het in botsing met het gebouw. Hierbij raakten achttien passagiers gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle, maar niemand van hen hield er levensbedreigende verwondingen aan over.

Hoe het incident precies gebeurde is nog niet duidelijk en wordt nog onderzocht. Volgens de autoriteiten had het voorval geen invloed op het vliegverkeer. De luchthaven bleef gewoon open en opereerde volgens de standaarden.

