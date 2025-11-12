Kan Boeing eindelijk verder met 777X?

Boeing heeft van de FAA groen licht gekregen om de volgende fase van het certificeringsproces van de 777X in te gaan, meldt The Air Current. De goedkeuring markeert een belangrijke stap voor het lang vertraagde widebody-programma, dat oorspronkelijk in 2020 moest worden geleverd maar inmiddels is uitgesteld tot 2027.

De goedkeuring van de Amerikaanse autoriteit betekent dat Boeing nu verder mag met de derde fase van het testprogramma. Daarin zal de fabrikant samen met de FAA de laatste validaties uitvoeren die nodig zijn voor de Type Inspection Authorisation (TIA). Gedurende dit proces wordt het ontwerp van de 777X zowel op de grond als in de lucht uitgebreid onder de loep genomen. Pas daarna kan de uiteindelijke certificering plaatsvinden.

Forse vertraging

Het 777X-programma loopt behoorlijk achter op schema. Inmiddels staat de levering van het eerste exemplaar aan Lufthansa, dat initieel al in 2020 geleverd had moeten worden, aan launch customer Lufthansa op de planning voor 2027. De vertragingen kosten de vliegtuigbouwer inmiddels miljarden dollars per jaar, onder meer doordat airlines hun geduld verliezen en compensatie eisen. Volgens Boeing vraagt de FAA sinds het 737 MAX-debacle om aanzienlijk meer documentatie en toezicht, waardoor de procedure veel langer duurt dan bij eerdere toestellen.

De Boeing 777X wordt de grootste tweemotorige passagiersjet ter wereld en moet de opvolger worden van de succesvolle 777-300ER. Met nieuwe GE9X-motoren, composietvleugels met inklapbare uiteinden en een efficiëntere aerodynamica belooft het toestel een lager brandstofverbruik en hogere capaciteit. Het model is bedoeld als antwoord op de Airbus A350, die inmiddels al jaren in dienst is bij tientallen maatschappijen.

Toch vooruitgang

Ondanks de aanhoudende vertragingen boekt Boeing elders vooruitgang. In oktober leverde de fabrikant 53 toestellen af, waarvan 39 exemplaren van de 737 MAX. Daarmee staat de teller dit jaar op 493 afleveringen – het hoogste aantal sinds 2018. De sterke leveringsprestatie wijst op een voorzichtig herstel na jaren van productie- en kwaliteitsproblemen.