Leasemaatschappij in grote problemen na Nederlandse overname

Leasemaatschappij SmartLynx Letland is nog maar enkele dagen geleden overgenomen door een Nederlands fonds, maar de maatschappij heeft nu al bescherming tegen schuldeisers aangevraagd. De schuld loopt op tot 238 miljoen euro.

Wetlease-maatschappij SmartLynx Letland hoorde tot voor kort bij de Avia Solutions Group, net als zusjes SmartLynx Malta en Estland. De Letse tak werd op 23 oktober verkocht aan de Nederlandse Stichting Break Point Distressed Assets Management. Dit investeringsfonds houdt zich bezig met bedrijven die in acute financiële nood verkeren.

Slechts vijf dagen na de verkoop werd bekend hoe schrikbarend slecht de financiële situatie was, toen de maatschappij bescherming tegen schuldeisers aanvroeg bij de rechtbank van Riga. 781 bedrijven hebben een claim ingediend tegen SmartLynx Letland. Extra opvallend: driekwart van deze claims komen van bedrijven die onderdeel zijn van de Avia Solutions Group. Inderdaad, het moederbedrijf dat vijf dagen geleden nog eigenaar was van SmartLynx Letland.

De timing van de verkoop van SmartLynx Letland leidt tot vragen. Waarom moest het bedrijf na vijf dagen al bescherming tegen schuldeisers aanvragen? En waarom waren SmartLynx Estland en Malta wel winstgevend genoeg? Het voormalig moederbedrijf reageerde dat zij het ook niet wist en via de rechtbank hoorde over de herstructurering bij SmartLynx Letland, blijkt uit navraag bij de Avia Solutions Group van de Duitse website Aerotelegraph.

De toekomst van SmartLynx

Met de bescherming hoopt de wetlease-maatschappij te kunnen stabiliseren, om zo zekerheid te bieden aan haar partners en klanten. Opvallend is dat het bedrijf in 2024 best een goed jaar draaide, met zestig procent meer reizigers dan het jaar daarvoor: zo’n tien miljoen. Maar hogere kosten en vertraging in de levering van nieuwe toestellen maakten dat het bedrijf toch niet winstgevend genoeg was.

TUI

Onder andere TUI werkt samen met SmartLynx. In het drukke zomerseizoen huren zowel Nederlandse als België regelmatig een Airbus A320. Dit vliegtuig wordt dan ingezet op routes naar de Middellandse Zee en Noord-Afrika.