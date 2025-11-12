VS voert spanning op met aankomst grootste vliegdekschip

Het grootste vliegdekschip van de wereld, de Gerald Ford, is aangekomen in Latijns-Amerika. Het schip gaat ondersteunen in de strijd tegen drugs die in het Caribisch gebied heerst. De aankomst van de Ford voert echter ook de spanningen tussen Venezuela en de Verenigde Staten op.

President Donald Trump vroeg vorige maand om inzet van het vliegdekschip. Volgens het Pentagon was de inzet nodig ‘om de drugshandel op zee tegen te gaan en de criminele organisaties op te rollen.’ Tot nu toe heeft het Amerikaanse leger al negentien aanvallen uitgevoerd in het Caribisch gebied. Hierbij zijn ongeveer 76 mensen om het leven gekomen.

De Verenigde Staten beschuldigen de Venezolaanse president Nicolas Maduro ervan banden te hebben met de criminele drugsorganisaties. Maduro is woedend over deze beschuldigingen en de inzet van het Amerikaanse vliegdekschip op Latijns-Amerikaanse wateren. Hij dreigt met de inzet van wapens en een guerilla-oorlog wanneer de VS een aanval op zijn grondgebied doen, zo meldt Reuters.

De inzet van vliegdekschip Gerald Ford toont dat de VS bereid is om ver te gaan in de drugsoorlog. Het Amerikaanse leger heeft er ‘maar’ elf in zijn bezit en vaak zijn de missies tot in de puntjes vooruit gepland. Daarom kwam de aankondiging van Trump vorige maand zo onverwacht. Daarnaast zijn de Verenigde Staten op dit moment bezig om een oude marinebasis uit de Koude Oorlog te moderniseren. Vermoedelijk wordt deze basis ingezet om de missies rond Venezuela en Colombia te ondersteunen.

Grootmacht

De Gerald Ford biedt plaats aan zo’n vijfduizend man personeel. Het vliegdekschip kan 75 vliegtuigen tegelijk dragen, waaronder de F-18 Super Hornets en de E-2 Hawkeye. Daarnaast beschikt het over uiterst geavanceerde radars en zelfs een kernreactor.

Vorige maand liet de Amerikaanse luchtmacht haar spierballen ook al zien in het Caribisch gebied. B-1B Lancer-bommenwerpers voerden toen een vlucht uit op nog geen honderd kilometer voor de Venezolaanse kust. De Verenigde Staten zelf zeggen dat ze het deden als trainingsoperaties. Geopolitieke analisten noemen het echter het testen van de Venezolaanse luchtmacht.