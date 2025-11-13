Lang leve de Airshow! De Airshow is méér dan een mooie herinnering. Vraag het maar aan Martin Schoonderbeek. De man achter de Wings of Freedom-vliegshow op een weiland in Ede! Martin is een ware Top Gun in Balanceren van Prioriteiten. De Serieuze Spotter plezieren. De Kenner behagen. De Standhouder tevreden houden. En vooral ook het klootjesvolk massaal doen toestromen, al kan dat geen Concorde van een Spitfire onderscheiden.

Een kwaliteit die hij deelt met Ed de Bruijn die vele jaren lang de grootste vliegshow van Nederland programmeerde en ongelofelijke vliegtuigen naar Nederland haalde. Alsof dat nog niet genoeg is wist hij Texel te overspoelen met tienduizenden kijkers naar zijn Texel Airshow die zijn vliegveld en het eiland ver oversteeg.

Wat te denken van Tom van der Meulen. Trotse tweede generatie bezitter en vlieger van Oostwold Airport. Hij haalde – bijna – een compleet squadron Warbirds naar de vliegshow in dat kleine dorp in het mooie Groningen.

Meesters zijn Ed, Tom en Martin in het bijeenbrengen van unieke vliegtuigen, in het bespelen van sponsoren en misschien wel het allerbelangrijkste: de Overheid te vriend houden, met haar eindeloze regels en voorschriften: Lokaal, Provinciaal en Landelijk. Martin Schoonderbeek weet hoe het moet. Tom laat zich niet kisten en Ed, die krijgt het voor elkaar. Maar het is wel uiterst gecompliceerd. Dat leggen ze uit aan Goof & Goot. En aan u, natuurlijk, als u tenminste wil luisteren!

