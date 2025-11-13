Embraer start gevecht tegen drones

Met lasergeleide wapens kan de A-29 Super Tucano van Embraer nu ook drones opsporen, identificeren en uitschakelen. Daarmee wil de fabrikant een betaalbare oplossing bieden voor de strijd tegen drones.

Nieuwe missies

Embraer heeft een nieuwe operationele rol aangekondigd voor de A‑29 Super Tucano, waarmee de turboprop wordt omgevormd tot een platform speciaal voor het bestrijden van drones. Het Braziliaanse bedrijf speelt hiermee in op de toenemende vraag naar kosteneffectieve oplossingen tegen onbemande luchtvaartuigen (UAS). Het concept maakt grotendeels gebruik van bestaande sensoren en wapensystemen van de A‑29, gecombineerd met aangepaste tactieken en procedures. De Super Tucano kan lasergeleide raketten inzetten of de machineguns op de vleugels gebruiken om drones aan te vallen, visueel of via sensorgeleiding.

Recente conflicten tonen urgentie

‘We breiden de capaciteiten van de A‑29 continu uit om in te spelen op de uitdagingen die landen wereldwijd ondervinden,’ zegt Bosco da Costa Junior, president en CEO van Embraer Defense & Security. ‘Recente conflicten tonen de urgente behoefte aan effectieve dronebestrijding. De A‑29 biedt een goedkope, betrouwbare oplossing, naast bestaande missies zoals close air support, bewapend verkenning en geavanceerde training.’

Embraer

Sneller is niet altijd beter

De Super Tucano profiteert van een lagere snelheid, wat nuttig is tegen kleine, trage drones die moeilijk te volgen zijn voor snelle gevechtsvliegtuigen. Supersonische jets zijn vaak te snel om hun wapens effectief te gebruiken, terwijl dure luchtraketten oneconomisch zijn tegen goedkope drones. Door de combinatie van wendbaarheid, lange vliegtijd en lage operationele kosten is de turboprop ideaal voor patrouilles en directe confrontaties met kleine drones, zonder dat dure luchtverdedigingsmiddelen aangesproken hoeven te worden.

Lessen uit het conflict in Oekraïne

In Oekraïne zijn vergelijkbare tactieken al toegepast. Zo werden landbouwvliegtuigen en trainingsjets aangepast voor drone-intercepties, waarbij sommige teams zelfs drones hebben neergeschoten met geweren. Rusland experimenteerde eveneens met lichte trainingsvliegtuigen tegen drones, wat aantoont dat goedkope, luchtgedragen oplossingen een rol kunnen spelen in moderne conflicten. Embraer professionaliseert deze aanpak door geïntegreerde sensoren, precisiewapens en gerichte tactieken aan te bieden, terwijl de kosten en operationele flexibiliteit behouden blijven. The downing of an enemy reconnaissance UAV "ZALA" by ramming it with the wing of a Yak-52 aircraft from the 11th Separate Army Aviation Brigade.



Turboprops bij de Nederlandse Luchtmacht

In de vloot van de Koninklijke Luchtmacht zijn de enige turboprops momenteel Pilatus PC-7 Turbo Trainers, volledig gericht op trainingsdoeleinden. Deze tweezits lesvliegtuigen zijn gestationeerd op Vliegbasis Woensdrecht en worden gebruikt voor de Elementaire Militaire Vlieger Opleiding (EMVO), waar toekomstige jachtvliegers, transportpiloten, MQ‑9-operatoren en helikoptervliegers hun eerste vliegervaring opdoen. Nederlandse PC-7 van 131 EMVO squadron © Leonard van den Broek