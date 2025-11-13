Onderhandelingen straaljager hervat na Franse crisis

Frankrijk, Duitsland en Spanje hervatten de gesprekken over hun gezamenlijke straaljager na vertragingen door de Franse politieke crisis.

Banden aangehaald om het project te hervatten

Catherine Vautrin heeft sinds kort aangegeven dat Frankrijk het project wil voortzetten. Vooral omdat de huidige Rafale-vliegtuigen tegen 2040 vervangen moeten worden. Het succes van het straaljager-project wordt als cruciaal gezien voor het behouden van de Europese luchtmachtcapaciteit op lange termijn. Verder is het ook van belang voor het versterken van de samenwerking tussen de drie deelnemende landen. Volgens bronnen staat er een ministeriële vergadering gepland in de week van 24 november om de meningsverschillen over de volgende fase van het project te overbruggen.

Interne crisis

Duitsland heeft Frankrijk eerder beschuldigd van het blokkeren van de voortgang door te proberen de leiding over het project op zich te nemen. Dat was een verwijzing naar Dassault Aviation, dat het Franse industriële aandeel vertegenwoordigt. Airbus, verantwoordelijk voor de Duitse en Spaanse participatie, ontkent dat Dassault 80% van het project wil controleren. De CEO van het Spaanse technologiebedrijf Indra riep Frankrijk en Duitsland eerder op om de impasse rond het Europese straaljagerproject FCAS te doorbreken. José Vicente de los Mozos benadrukte dat iedereen een verantwoordelijkheid heeft om dit project succesvol te maken en benadrukt dat Europa een zesde generatie gevechtsvliegtuig nodig heeft.

Future Combat Air System

Het FCAS-programma omvat de ontwikkeling van een stealth-gevechtsvliegtuig en bewapende drones. Volgens Airbus betekent FCAS een belangrijke stap voorwaarts voor de Europese defensie. Het project streeft ernaar om tegen 2040 volledig geïntegreerde gevechtsoperaties mogelijk te maken. Met geavanceerde technologieën zoals kunstmatige intelligentie, big data, cryptografie en geavanceerde mens-machine-interactie. © Tiraden via Wikimedia Commons

Eerdere topoverleg geannuleerd