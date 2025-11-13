Onrust onder piloten: ‘onterechte beschuldigingen’

Het ontslag van de veiligheidsmanager bij Lufthansa Cargo zorgt voor onrust onder piloten. Meer dan driehonderd bemanningsleden twijfelen openlijk aan de onafhankelijkheid van de veiligheidsafdeling.

Kritiek op de airline

De controverse begon met het vertrek van de veiligheidsmanager, die na meer dan tien jaar zijn functie neerlegde. In een afscheidsmail aan cockpitcollega’s schreef hij dat de omgang met veiligheidszaken de afgelopen anderhalf jaar sterk was veranderd. Kritische vragen vanuit de veiligheidsafdeling zouden volgens hem niet langer welkom zijn en door het management als ‘verstorend, hinderlijk of zelfs destructief’ worden beschouwd. Ook stelde hij dat hem herhaaldelijk was geadviseerd zijn functie neer te leggen. Iets wat volgens hem symptomatisch was voor de veranderde cultuur binnen het bedrijf. In dezelfde mail uitte hij zorgen dat het vaste communicatiesysteem tussen de veiligheidsafdeling en het Duitse Bundesamt für Luftfahrt (LBA) werd omzeild. Daardoor zou, zo schreef hij, ‘de onafhankelijkheid van de veiligheidsfunctie ernstig worden aangetast.’

Onrust onder piloten

Het ontslag van de manager leidde tot felle reacties bij bemanningsleden. Meer dan driehonderd huidige en voormalige piloten van Lufthansa Cargo ondertekenden een brief aan de groepsdirectie, waarin zij het ontslag bekritiseerden en hun steun uitspraken voor de afgetreden collega. Volgens hen geeft het incident ‘een verkeerd signaal over de waarde van onafhankelijke veiligheidscontrole binnen het bedrijf.’ Ook de pilotenvakbond Cockpit bemoeide zich met de kwestie. De bond meldde bij het LBA twaalf punten waar volgens haar de regelgeving was overtreden en sprak over een ‘verschuiving van risico’s’ binnen de organisatie.

Lufthansa Cargo wijst kritiek van de hand

De luchtvaartmaatschappij ontkent dat er sprake is van structurele problemen. In een verklaring aan aeroTELEGRAPH stelde Lufthansa Cargo dat veiligheid ‘altijd de hoogste prioriteit heeft’ en dat de interne beschuldigingen grondig zijn onderzocht. ‘De aantijgingen bleken ongegrond,’ aldus het bedrijf. Volgens CFO en directeur Arbeid Frank Bauer zal de functie van Safety Manager binnenkort opnieuw worden ingevuld. De bestaande veiligheidsstructuren blijven daarbij volledig intact. ‘Vliegveiligheid is een fundamenteel principe, maar het mag niet worden ingezet om andere belangen te behartigen,’ voegt Bauer toe.