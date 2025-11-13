Passagier klaagt airline aan voor 5 miljoen dollar

Een passagier spant een rechtszaak van vijf miljoen dollar aan tegen Qatar Airways nadat een stewardess haar allergische dochter een snack gaf. De vrouw moest direct een EpiPen toedienen toen de situatie escaleerde.

Nalatigheid van cabinebemanning

Een driejarig meisje kreeg een levensbedreigende allergische reactie tijdens een Qatar Airways-vlucht van Washington Dulles naar Doha. Van een stewardess zou ze een KitKat hebben gekregen, terwijl haar moeder de bemanning herhaaldelijk had gewaarschuwd voor de ernstige zuivel- en notenallergie van haar dochter. Het meisje raakte daardoor in een anafylactische shock, waarna haar moeder zelf een levensreddende EpiPen moest toedienen. Uiteindelijk arriveerden moeder en dochter veilig in Doha, maar het kind kreeg opnieuw een allergische reactie en moest in het ziekenhuis worden opgenomen, inclusief een periode op de intensive care.

Rechtszaak tegen Qatar Airways

De moeder spant nu een rechtszaak van vijf miljoen dollar aan tegen de luchtvaartmaatschappij wegens grove nalatigheid. Volgens de klacht faalde de bemanning in het bieden van adequate medische hulp, werd er geen oproep gedaan of er een dokter aan boord was en werd er geen medische hulp op afstand ingeschakeld. Hoewel er normaal gesproken een limiet is aan schadeclaims van ongeveer 170.000 dollar, stelt de moeder dat de ernst van dit incident een hogere compensatie rechtvaardigt. Ze eist daarom vijf miljoen dollar van Qatar Airways als volledige en redelijke schadevergoeding voor de traumatische ervaring van haar dochter.

EpiPen niet verplicht in Amerika

In de Verenigde Staten is het niet verplicht voor luchtvaartmaatschappijen om EpiPens aan boord te hebben. Wel is epinefrine in vialvorm aanwezig in medische kits, maar dit mag alleen worden toegediend door getraind medisch personeel. Sommige Amerikaanse maatschappijen nemen vrijwillig een EpiPen mee, maar er is nog geen wettelijke verplichting, ondanks eerdere aanbevelingen van de Federal Aviation Administration om dit wel te doen.

