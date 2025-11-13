United Airlines: ‘We beloven geen raam bij window seat’

Momenteel loopt er een rechtszaak tegen onder andere United Airlines over zogenaamde window seats – stoelen bij het raam. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij wil dat de rechter de zaak stilzet.

Afgelopen zomer klaagden Amerikaanse reizigers zowel United Airlines als Delta Air Lines aan over de stoelen bij het raam. De passagiers hadden deze stoelen gereserveerd maar bij aankomst bleek dat de specifieke rij stoelen geen raam had. Volgens de aanklagers geven de maatschappijen een vals beeld van goed-gepositioneerde stoelen tijdens het boeken.

Volgens United is deze aanklacht onzin. De maatschappij benadrukt dat ze geen enkele contractuele belofte maakt aan de passagier met betrekking tot een uitzicht. Bovendien zou de ‘framing’ van een “window seat” als een plaats met een raam ‘niet representatief’ zijn. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij heeft de rechter daarom gevraagd de zaak te seponeren.

Volgens Persbureau Reuters lijken de problemen zich vooral voor te doen aan boord van de Airbus A321, Boeing 737 en de 757. Het gebrek aan window seats is het gevolg van de structurele integriteit van een vliegtuig. De positie van ramen wordt bepaald door de fabrikant zelf, op basis van de noodzakelijke sterkte van de romp en de verdeling van de spanning.

Precedentwerking

Het is nog aan de rechter om te oordelen of de zaak wordt behandeld of niet. Mocht dat niet gebeuren, kan dat leiden tot een interessante precedentwerking. Het zou betekenen dat luchtvaartmaatschappijen stoelen kunnen aanprijzen zonder daarbij de passagier van noemenswaardige toevoegingen te voorzien. Iets wat airlines overigens maar al te graag verwelkomen.

Valt het kwartje de andere kant op, heeft dat negatieve gevolgen voor de industrie, hoewel het voor passagiers als een winst zal worden beschouwd. Het gevolg is een domino-effect waarbij maatschappijen voor elke specifieke stoel moeten benoemen welke voorzieningen wel of niet aanwezig zijn.