Duitsland zegt ‘NEIN’ tegen dure vliegtickets

Waar de vliegtaks in Nederland alsmaar blijft stijgen, kiest Duitsland voor een omgekeerde richting. De regering van bondskanselier Merz heeft besloten de vliegtaks terug te draaien.

Onder de laatste regering van SPD-bondskanselier Olaf Scholz steeg de vliegtaks in Duitsland aanzienlijk. Voor korteafstandsvluchten ging het bedrag omhoog van €12,48 naar €15,53, voor vluchten van de middellange afstand groeide het kostenplaatje van €31,61 naar €39,34, en langeafstandsvluchten kregen zelfs een stijging van ruim 25 procent te verduren naar €70,83.

Vanaf volgend jaar moet daar een einde aan komen als het aan de regering Merz ligt. Hoewel de maatregel de Duitse staatskas bijna twee miljard euro opleverde het afgelopen jaar, liep de Duitse luchtvaartsector veel geld mis. Daarom wil Merz de verhoging van de vliegtaks terugdraaien naar het oude niveau van voor 2024.

Volgens Merz is de Duitse luchtvaartsector de enige in Europa die nog niet het niveau van voor de coronapandemie heeft bereikt. Daar wil hij graag naar terug. ‘Wij willen vooral waken opdat de luchtvaartindustrie in Duitsland het élan terugneemt en een heropleving krijgt’, aldus de bondskanselier. De maatregel moet de luchtvaartsector ruim €350 miljoen besparen, voegt hij daaraan toe.

Gele nummerborden

Waar de vliegtaks in Duitsland wordt teruggedraaid, en eerder al in onder meer Zweden, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk, gaat deze in Nederland juist omhoog. Het demissionaire kabinet maakte eerder al bekend de huidige taks van €29,40 vanaf 2027 als basistarief te hanteren. Dat kan oplopen tot wel boven de zeventig euro voor langeafstandsvluchten.

Volgens koepelorganisatie BARIN is dat een grote fout. ‘BARIN maakt zich grote zorgen over de intentie van de regering om een zogenaamde langeafstand-taks in te voeren. Zeker nu Duitsland heeft besloten de verhoging van deze belasting ongedaan te maken. Duitsland spreekt zich daarmee sterk uit voor fiscale verlichting voor de luchtvaartmaatschappijen en onderstreept het belang van de luchtvaart voor de Duitse economie en zijn investeringsklimaat.’

BARIN roept daarom op de langeafstand-belasting niet in te voeren en stelt: ‘Nederland heeft al de hoogste havengelden in de EU, en zal bij introductie de gele nummerborden verder de grens over jagen!’