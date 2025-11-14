Emirates-deal voor nieuw type toestel eindelijk rond

Met de Dubai Airshow in aantocht komen de eerste geruchten naar buiten. Luchtvaartmaatschappijen praten met fabrikanten over de aankoop van nieuwe vliegtuigen, waaronder Emirates.

Naar verluidt bestelt Emirates tenminste dertig Airbus A350-1000’s bij de Europese vliegtuigfabrikant. Mocht deze deal werkelijkheid worden, betekent het een duidelijke voortzetting van de langeafstandsstrategie van de airline, die meer inzet op vlootdiversificatie. De airline beschikt reeds over een aantal Airbus A350-900’s die ze vooral op low-density-routes als naar Edinburgh en Nice inzet.

De deal zou een flinke oppepper zijn voor Airbus, die in 2023 bekaaid van de Dubai vliegshow terugkeerde. De Europese vliegtuigbouwer sprak toen ook al met Emirates over de Airbus A350-1000. Deze materialiseerde destijds echter niet na kritiek vanuit Dubai op de Trent XWB-97-motoren van Britse fabrikant Rolls-Royce.

Volgens topman Tim Clark waren de onderhoudscycli van de A350-1000-motoren te kort, zeker voor het hete en zanderige klimaat waarin Emirates opereert. De kritiek was in lijn met andere regionale maatschappijen als Qatar Airways, die dezelfde punten opperden. Hoewel Rolls-Royce benadrukte dat de motoren goed waren, heeft het bedrijf de afgelopen jaren haar Trent XWB-97’s verbeterd.

Voldoende

De motoren zijn dermate verbeterd in de ogen van de Emirates-topman dat hij heil ziet in de Airbus A350-1000. De order zou tenminste dertig toestellen bedragen maar volgens persbureau Bloomberg zou de airline tevens beschikken over de kooprechten voor een aanzienlijk aantal vliegtuigen. Verder heeft Emirates nog altijd ruim vijftig A350-900’s in het orderboek bij Airbus staan.

Ook landgenoot Etihad Airways is overtuigd van de capaciteiten van de Trent-motoren. Volgens ingewijden is de maatschappij uit Abu Dhabi al maanden bezig met een order voor zowel de Airbus A330neo als de A350. De details van deze overeenkomst zijn vooralsnog onduidelijk. Naar verwachting komen deze naar buiten tijdens de Dubai Air Show: 17 tot en met 21 november.