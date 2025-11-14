Ryanair bespaart €40 miljoen op boardingpas

Ryanair bereikte op 12 november een belangrijke mijlpaal. De airline is de eerste in Europa die de papieren boardingpas vrijwel volledig heeft afgeschaft. De stap levert naar eigen zeggen miljoenen op.

Ryanair schakelde op dinsdag 12 november definitief over op het Digital Boarding Pass-systeem (DBP). Met deze overgang zijn papieren boardingpassen niet langer de standaard, behalve in een beperkt aantal, specifieke gevallen. De uitrol op dag één verliep zonder problemen, meldt de Ierse low-cost carrier. Meer dan zevenhonderd vluchten en honderdduizend passagiers reisden zonder enige vertraging of verstoring.

De luchtvaartmaatschappij stelt dat 98 procent van de passagiers succesvol hun digitale pas via een smartphone toonde. De resterende 2 procent – die wel online had ingecheckt – ontving kosteloos een papieren pas aan de incheckbalie op de luchthaven. Ryanair bestempelt de transitie dan ook als een ‘enorm succes’.

Het heeft flink wat voordelen, aldus de airline. Zo verloopt het boarden vlotter, verbetert het de passagierservaring en, belangrijker nog, bespaart Ryanair jaarlijkse tot wel €40 miljoen. Dit bedrag, belooft de airline, wordt ingezet om de ticketprijzen verder te verlagen. De carrier benadrukt daarnaast het groene imago; de stap draagt bij aan een snellere, slimmere en vooral milieuvriendelijkere reiservaring.

Kritiek

Ondanks de claim van een ‘universeel positieve’ feedback op de eerste dag, is de beleidswijziging niet zonder kritiek. Het Belgische Testachats/Testaankoop noemt het beleid discriminerend. De organisatie waarschuwt dat de maatregel het risico met zich meebrengt dat ‘mensen die geen smartphone bezitten’ of reizigers die weigeren de Ryanair-app te installeren, worden uitgesloten van reizen.

Ryanair verdedigt zich door te benadrukken dat passagiers die online inchecken, nog steeds gratis een papieren boarding-pas aan de incheckbalie kunnen ontvangen als zij deze niet digitaal kunnen tonen. Bovendien blijven papieren passen beschikbaar in landen waar digitale check-in nog niet wordt ondersteund, waaronder Marokko en Turkije. Zij voegen daaraan toe dat 80% van de 206 miljoen passagiers de digitale pas overigens al gebruikte.