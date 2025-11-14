Transavia zet volgende stap richting Noord-Afrika

Transavia heeft donderdag voor het eerst een rechtstreekse vlucht uitgevoerd tussen Schiphol en Rabat, de hoofdstad van Marokko.

Ceremonie op Schiphol

Voor de inauguratie van de route vond op Schiphol een bijeenkomst plaats, bijgewoond door zowel Transavia-topman Marcel de Nooijer al de Marokkaanse ambassadeur Mohamed Basri. De toevoeging van Rabat is volgens beide partijen een nieuwe schakel in de groeiende luchtverbindingen tussen Nederland en Marokko. Jaarlijks vliegen honderdduizenden reizigers tussen de twee landen voor familiebezoek, vakantie of zakelijke doeleinden.

Opvallend was dat de eerste vlucht grotendeels gevuld was met deelnemers aan het ANVR-congres 2025, dat dit jaar in Rabat wordt gehouden. Meer dan tweehonderd reisprofessionals reisden mee naar Marokko. Het congres staat in het teken van ‘Connecting,‘ een thema dat volgens de organisatie aansluit bij het groeiende belang van internationale bereikbaarheid.

‘Verbinding weerspiegelt nauwe band’

Ambassadeur Basri noemde de nieuwe verbinding een versterking van de historische en culturele relaties tussen beide landen. ‘De lancering van deze verbinding tussen Amsterdam en Rabat is een mooie weerspiegeling van de nauwe band tussen onze landen,’ aldus Mohamed Basri, ambassadeur van het Koninkrijk Marokko in Nederland. ‘Het verbindt niet alleen twee hoofdsteden van bevriende en partnerlanden, maar ook twee samenlevingen met een rijke gedeelde geschiedenis. We kijken ernaar uit om samen met Transavia nog meer passagiers te verwelkomen in Marokko.’

Groeiende vraag

Transavia ziet het aantal reizigers richting Marokko al langere tijd stijgen. De Nooijer zegt dat de maatschappij zich daarom richt op capaciteitsuitbreiding en het inzetten van zuinigere toestellen. ‘We zijn trots dat we vandaag Rabat toevoegen aan ons netwerk,’ zegt Marcel de Nooijer, CEO van Transavia. ‘Deze verbinding symboliseert onze rol als bruggenbouwer tussen Nederland en Marokko. We zien een sterk en stabiel groeiende vraag naar bestemmingen in dit land voor diverse doeleinden. Met de inzet van onze nieuwe, stillere en zuinigere Airbus A321neo’s kunnen we die groei duurzaam faciliteren.’

Routenetwerk uitgebreid

In het komende winterseizoen biedt de budgetvlieger bijna 55 vluchten per week aan vanuit Nederland en België naar negen Marokkaanse bestemmingen: Agadir, Al Hoceima, Casablanca, Fez, Marrakech, Nador, Oujda, Tanger en nu ook Rabat. De lijndienst naar Rabat wordt drie keer per week uitgevoerd.