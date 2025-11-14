Turks vliegtuig neergestort, piloot overleden

Een Turkse Air Tractor AT-802F is donderdag neergestort in Krivi Put, een stad in het westen van Kroatië. De piloot van het vliegtuig, die de enige inzittende was, kwam bij het ongeval om het leven.

Vliegtuig verdween van de radar

Volgens de Kroatische autoriteiten verdween het vliegtuig even voor 17:00 uur van de radar, kort nadat het was opgestegen uit Rijeka. Enkele minuten later werd melding gemaakt van een vermoedelijke crash in het moeilijk toegankelijke terrein rond Krivi Put.

Hulpdiensten rukten onmiddellijk uit, maar bereikten de plaats van het ongeval pas rond 18.00 uur. Nadat het vuur was geblust, werd het verbrande lichaam van de piloot aangetroffen.

Vlucht van Rijeka naar Zagreb

Het vliegtuig was onderweg van Rijeka naar het Technisch Centrum voor Luchtvaart in Zagreb, en zou daarna terugkeren naar Rijeka.

De Air Tractor AT-802 wordt doorgaans ingezet voor landbouwtoepassingen en brandbestrijding. Ze kunnen ongeveer 3.000 liter water vervoeren en kunnen op water landen en opstijgen. Volgens de Kroatische publieke omroep HRT was het toestel eigendom van de Turkse bosbouwadministratie. Het vliegtuig was voor onderhoud in Kroatië.

Eerder deze week verongelukte ook een C-130 Hercules-transportvliegtuig van de Turkse luchtmacht in Georgië, dichtbij de grens met Azerbeidzjan. Bij de crash zijn alle twintig inzittenden om het leven gekomen.