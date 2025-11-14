VS over China’s ‘rode lijn’ met Taiwan straaljager-deal

De Amerikaanse president Trump keurde donderdag een potentiële wapenverkoop ter waarde van honderden miljoenen dollars aan Taiwan goed. Volgens China gaan de VS daarmee over een rode lijn.

Donderdag keurde Trump een wapenverkoop ter waarde van 330 miljoen dollar (€280 miljoen) aan Taiwan goed. Daarbij exporteren de Verenigde Staten onderdelen voor onder meer de F-16- en C-130-vloot van de Taiwanese luchtmacht, zodat het eiland deze kan onderhouden. Het is de eerste keer sinds zijn inauguratie dat de Amerikaanse president een dergelijke deal goedkeurt.

De deal kon rekenen op blijdschap vanuit Taiwan. De Taiwanese regering bedankte Washington voor de voortdurende steun en verkoop van wapens aan Taiwan waarmee de eilandstaat zichzelf kan blijven verdedigen. ‘Het alsmaar dieper wordende veiligheidspartnerschap tussen Taiwan en de Verenigde Staten is een belangrijke hoeksteen van vrede en stabiliteit in de Indo-Pacifische regio’, aldus de persvoorlichter van de Taiwanese president.

De deal zorgde echter voor boze berichten vanuit Peking. De VS overschrijden een rode lijn door het zakendoen met de eilandstaat, stelt Peking. Hoewel China vaker op dezelfde manier reageerde na een wapendeal tussen de VS en Taiwan, waren de woorden nu extra scherp: ‘De Taiwan-kwestie is de kern van China’s kerninteresses en de eerste rode lijn die niet overgestoken moet worden in de betrekkingen tussen China en de VS,’ aldus de woordvoerder van China’s ministerie van buitenlandse zaken.

Erkenning

Hoewel de Verenigde Staten Taiwan officieel niet erkennen, onderhouden ze wel betrekkingen met het eiland. De Amerikaanse grondwet stelt zelfs dat het land verplicht de eilandstaat militair te ondersteunen. Behalve militair, geniet Taiwan ook veel morele steun vanuit de VS. Zo kwam Amerikaanse toppoliticus en destijds Voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi in augustus 2022 op bezoek bij Taipei.

Als gevolg waarschuwde Peking luchtvaartmaatschappijen niet door het Taiwanese luchtruim te vliegen. De reden daarvoor waren militaire oefeningen die China uitvoerde als reactie op het bezoek. Daardoor ontweken meerdere maatschappijen het Taiwanese luchtruim tijdelijk en namen ze andere maatregelen, zoals het meenemen van extra brandstof.