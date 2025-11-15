Dubai Air Show belooft spektakel te worden

Vanaf maandag 17 november barst het spektakel in Dubai weer los en komen fabrikanten en maatschappijen hun producten tonen. Deze keer is er ook voor het eerst een primeur.

De Dubai Air Show belooft een groot spektakel te worden voor maatschappijen uit de Verenigde Arabische Emiraten en met name Airbus. Er doen al geruchten de ronde dat zowel Emirates als Etihad Airways grote orders bij de Europese vliegtuigbouwer plaatsen. Ook het aan Boeing loyale FlyDubai zou zich opmaken voor een order bij de grote concurrent.

Airbus scoort niet alleen in het Midden-Oosten, ook uit China haalt de Europese vliegtuigbouwer een belangrijke order binnen. Flag carrier Air China plaatste een bestelling voor zes exemplaren van de Airbus A350F. Het maakt de airline de veertiende maatschappij in het orderboek van de vrachtvariant bij de fabrikant, eerder al bestelde onder andere ook Air France-KLM het toestel.

Bij de Chinezen is het een groter feest. De Chinese fabrikant COMAC toont voor het eerst zijn C909 en C919 op de vliegshow in Dubai. Dat is een primeur voor de Chinezen. Hoewel de Singapore Air Show eerder al getuige was van de Chinese toestellen, is Dubai de meest westelijke locatie die de modellen uit China ooit hebben aangedaan.

Boeing keert terug

Er worden geen grote deals van Boeing verwacht. De Amerikaanse vliegtuigbouwer heeft de afgelopen maanden meerdere enorme bestellingen aan zijn orderboek weten toe te voegen, onder andere door politieke hulp uit Washington. In tegenstelling tot de Paris Air Show van juni dit jaar, zal de fabrikant wel aanwezig zijn.

Boeing komt langs enkel met zijn 777X-model. Het is voor het eerst dat het toestel terugkeert op een vliegshow sinds 2023, tevens in Dubai. Emirates is een van de grootste klanten voor het model, maar topman Tim Clark was de afgelopen maanden tevens erg kritisch op de alsmaar oplopende vertraging. Klanten van Boeing nemen ook andere toestellen mee, waaronder de 737 MAX en een 747-400.