Kritiek op vliegtaks uit onverwachte hoek

Donderdag maakt de Duitse regering bekend de verhoging van de vliegtaks per volgend jaar terug te draaien. Als het aan GL-PvdA-prominent Aboutaleb ligt, zou Nederland dezelfde weg moeten inslaan.

Oud-staatssecretaris en voormalig burgemeester Ahmed Aboutaleb sprak donderdag bij het congres van reiskoepel ANVR in Marokko. Daar blikte hij vooruit op het debat dat volgende week in de Tweede Kamer plaatsvindt over de verhoging van de vliegtaks in Nederland. Volgens hem moet Nederland ervoor waken deze niet hoger wordt dan in omringende landen.

‘Als de vliegbelasting in Nederland hoger is dan in ons omringende landen, dan gaan reizigers bijvoorbeeld over de grens naar Weeze in Duitsland. Daarom zou je deze belastingen in Europees verband moeten heffen’, aldus de GL-PvdA-prominent. De vliegtaks in België ligt op €10 voor korte vluchten en €5 op langere afstandsvluchten. In Duitsland ligt dit iets hoger, afhankelijk van de afstand.

Maar, in Duitsland snijdt de regering in de vliegtaks. De zwart-rood-coalitie van Merz heeft besloten de verhogingen van vorig jaar terug te draaien. Deze steeg onder Scholz aanzienlijk. Korteafstandsvluchten zagen een stijging van €12,48 naar €15,53, en langeafstandsvluchten kregen zelfs te maken met een groei van ruim 25 procent tot €70,83.

Omgekeerde pad

Nederland bewandelt het omgekeerde pad. Het demissionaire kabinet maakte eerder bekend de huidige taks van €29,40 vanaf 2027 als basistarief in te voeren. Dat kan oplopen tot wel boven de zeventig euro voor langeafstandsvluchten. Volgens BARIN-voorman Marnix Fruitema zorgt dat voor een groot aantal ‘gele nummerplaten’ over de grens.

‘BARIN maakt zich grote zorgen over de intentie van de regering om een langeafstandsbelasting in te voeren. Zeker nu Duitsland heeft besloten de verhoging van deze belasting ongedaan te maken. Duitsland spreekt zich daarmee sterk uit voor fiscale verlichting voor de luchtvaartmaatschappijen en onderstreept het belang van de luchtvaart voor de economie en het investeringsklimaat.’

BARIN roept daarom op de langeafstand-belasting niet in te voeren en stelt: ‘Nederland heeft al de hoogste havengelden in de EU, en zal bij introductie de gele nummerborden verder de grens over jagen!’