KLM 777 keert boven oceaan terug naar Schiphol

Een Boeing 777 van KLM maakte vrijdagmiddag rechtsomkeert boven de Atlantische Oceaan. Het toestel landde een paar uur na vertrek weer op Schiphol.

De twintig jaar oude 777-200, registratie PH-BQI, steeg iets voor 13:30 uur op vanaf de Polderbaan op Schiphol. Het KLM-toestel zou als vlucht KL733 naar Willemstad op Curaçao vliegen. Eenmaal vertrokken klom de Boeing naar een kruishoogte van 34.000 voet. Rond 14:45 uur begon de jet aan de oversteek van de Atlantische Oceaan, maar ver kwam de machine niet. Iets na 15:00 uur kwam namelijk een technisch mankement aan het licht.

Daarop besloot de KLM-bemanning rechtsomkeert te maken en terug naar Schiphol te vliegen. De 777 bevond zich op dat moment een paar honderd kilometer uit de Ierse kust. Na een omweg boven de Noordzee stond de machine uiteindelijk rond 17:00 uur, ruim 3,5 uur na vertrek, weer veilig aan de grond op Schiphol. Het is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand was. ‘De veiligheid van de passagiers is geen seconde in het geding geweest’, laat een woordvoerder van de maatschappij weten aan Het Parool.

De KLM-vlucht maakte voorbij Ierland rechtsomkeert © FlightRadar24

Vervangende vlucht

De maatschappij wist een vervangend toestel voor de vlucht te regelen, de PH-BQL. Daarmee konden de 250 passagiers van de KLM-vlucht een paar uur later alsnog in de richting van Curaçao vertrekken. Daar landde de vlucht uiteindelijk iets voor middernacht lokale tijd, ruim zes uur later dan gepland.

Een Boeing 787 van KLM keerde een aantal weken geleden na een paar uur vliegen eveneens terug naar Schiphol vanwege een technisch probleem. Het toestel was al 2,5 uur onderweg van Amsterdam naar Shanghai toen boven de Zwarte Zee rechtsomkeert werd gemaakt. Deze groep passagiers had minder geluk en kon pas de volgende dag alsnog naar China worden gevlogen.