Zo wordt een gloednieuw KLM-vliegtuig afgeleverd

Alleen al in de afgelopen 2,5 jaar heeft KLM Cityhopper meer dan tien nieuwe vliegtuigen van Embraer in ontvangst genomen. Maar bij zo’n levering komt heel wat kijken..

De fabriek waar deze gloednieuwe KLM-blauwe Embraer E195-E2-jets worden gemaakt staat in São José dos Campos in Brazilië, vlakbij São Paulo. Daar werd de vliegtuigbouwer in 1969 opgericht en maakt het bedrijf al tientallen jaren regionale vliegtuigen en zakenjets, alsook militaire vliegtuigen. En voor die commerciële toestellen is KLM Cityhopper een van de belangrijkste klanten: in totaal vliegen er een kleine zeventig voor de Nederlandse maatschappij.

Paradepaardje is de E195-E2, het modernste en grootste commerciële vliegtuig dat Embraer op de markt heeft. In september nam KLM Cityhopper de 25e in ontvangst, tevens de laatste die de maatschappij tot nu toe bij de Brazilianen heeft besteld. Het oog van KLM viel op de E2 vanwege zijn lagere brandstofverbruik, sterk gereduceerde CO₂-uitstoot en aanzienlijk lagere geluidsproductie, allemaal belangrijke factoren voor de operatie op Schiphol. Met 132 stoelen biedt het toestel precies de juiste capaciteit voor Europese regionale en feeder-routes, waardoor KLM efficiënter kan opereren dan met de oudere E190’s.

Hoe wordt zo’n vliegtuig afgeleverd?

Bij de aflevering van zo’n gloednieuwe jet komt best wat kijken. Wanneer de fabriek het toestel helemaal heeft afgebouwd en de nodige tests succesvol doorlopen zijn, wordt er een KLM-team naar Brazilië gestuurd om het toestel formeel te accepteren. Daarbij wordt de maatschappij ondersteund door het Regional Jet Center, een bedrijfstak van KLM die het onderhoud aan de Embraers verzorgt. Het technische team loopt gedurende een week allerlei technische specificaties na om te kijken of een nieuw vliegtuig aan alle wensen voldoet.

Dat begint meestal met een acceptatievlucht, waarbij op kruishoogte de cabine en de vluchtsystemen in de cockpit onder de loep worden genomen. Zo wordt gekeken of de deuren de cabine naadloos afsluiten, worden de bagagebakken en toiletdeuren gecheckt en worden meerdere naderingen in verschillende configuraties getest. Als dat allemaal in orde is, heeft het onderhoudspersoneel een aantal dagen op de grond om allerlei technische componenten na te kijken. En als de puntjes op de i zijn gezet, wordt het vliegtuig officieel overgedragen: een bijzonder moment. Wil je meer weten over hoe zo’n acceptatieproces precies in zijn werk gaat? Bekijk dan de video bovenaan dit artikel.