A330 en 787 ontsnapten maar net aan ramp

In nog geen twee weken tijd ontsnapten een Airbus A330 en een Boeing 787 op identieke wijze ternauwernood aan een ramp. Bij de incidenten raakte niemand gewond.

De incidenten waren vrijwel identiek aan elkaar. Op donderdag 7 september 2023 steeg een Airbus A330 van Malaysia Airlines op vanaf de luchthaven van Melbourne. Het toestel steeg op vanaf baan 34, die gedeeltelijk gesloten was wegens constructiewerkzaamheden. De machine wist nog maar net op tijd te roteren en miste de constructiezone op slechts zeven meter.

Elf dagen later, op 18 september 2023, ging het weer bijna mis. Een Boeing 787 Dreamliner van het Vietnamese Bamboo Airways steeg op vanaf dezelfde baan 34. Deze was nog steeds ruim 1500 meter korter als gevolg van de werkzaamheden. Ook dit toestel roteerde maar net op tijd en scheerde over de werknemers. Later bleek dat het toestel deze met slechts drie meter miste.

De Australische luchtvaartautoriteit ATSB classificeerde de incidenten direct als ‘zeer ernstig’ en startte een onderzoek. Nu, ruim twee jaar later zijn de resultaten daarvan bekend. De onderzoeksraad komt tot de conclusie dat de crews van de vliegtuigen onvoldoende op de hoogte van de werkzaamheden.

Aanname

Volgens het rapport werd de verkorting van de baan correct vermeld in NOTAM’s en in de ATIS-radio, maar de bemanningen herkenden deze informatie niet als relevant voor de veiligheid. ‘Geen van de bemanningen heeft vastgesteld dat de landingsbaan aanzienlijk was ingekort’, zei Angus Mitchell, CEO van ATSB. ‘Alleen vertrouwen op vaste processen garandeert niet dat de bemanningsgevaar de operationele gevaren altijd volledig begrijpt.’

Daarom is er sindsdien het een en ander gebeurd. Malaysia Airlines en Bamboo Airways hebben hun interne activiteiten herzien. En de luchtverkeersleiding heeft samen met de Civil Aviation Safety Authority de communicatieprotocollen gewijzigd. Voortaan moet de luchtverkeersleiding gerichter vragen of de bemanning kritische informatie daadwerkelijk heeft opgemerkt.